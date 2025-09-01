Por favor actúe y apoye el lado de la gente

VIVA – Músicos Anji Manji, que se sabe que es crítico y activo en las redes sociales, nuevamente atrajo la atención pública con su mensaje de apertura dirigido directamente al presidente Prabowo Subianto. Este mensaje apareció en medio de una ola de demostraciones que expresaban varias aspiraciones y preocupaciones de la gente.

Anji destacó varios temas fundamentales que estaban en el centro de atención, como la corrupción, la política fiscal y el papel de los miembros del consejo. En su mensaje, Anji le pidió firmemente al presidente Prabowo que tomara medidas. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

«Señor, en la era de todos los que están abiertos. Es hora de que usted tome una gran decisión con respecto al alivio de la corrupción, una política de impuestos que está alterando a las personas, el papel de representantes de las personas y otros», escribió en Instagram citado el lunes 1 de septiembre de 2025.

Esta oración no es solo una queja, sino también un llamado para actuar real. Anji cree que la divulgación de información en la era digital requiere que los líderes sean más transparentes y respondan a los problemas existentes.

Las ondas de demostración que ocurren a menudo están coloreadas por varias especulaciones y teorías de conspiración. Anji también aludió a esto en su mensaje. Besó las cosas inusuales detrás de los eventos que ocurrieron y le pidió al presidente que actuara de inmediato.

«Huele cosas extrañas, muchas teorías, ingeniería, teoría de la bandera falsa, golpe, Dil. Sea lo que sea, por favor actúe señor y paren del lado de la gente. ¡Salva a Indonesia!» dijo Anji.

Anji también transmitió un mensaje más personal y esperanzador. Reveló que todavía creía en la capacidad del presidente Prabowo para actuar decisivamente. Esperó la prueba real de las promesas que se habían hecho.

«Sr. @Prabowo, como nuestra gente está esperando. Personalmente, todavía creo que puedes actuar decisivamente. Ahora es el momento. Demuestre y revive nuestra confianza», escribió Anji.