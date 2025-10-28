Por eso están Soto Lamongan y Pecel Madiun

Jacarta – Ministro Coordinador para el Empoderamiento Comunitario Abdul Muhaimin Iskandar o Tío Imin dijo, hay más de 100 mil ciudadanos indonesios (ciudadano indonesio) quien trabaja en Camboyatanto en el sector formal como en el informal.

«Allí (Camboya) tiene actualmente alrededor de 100.000 personas. Cien mil personas trabajan en determinados sectores o apoyan su alimentación y su consumo diario», dijo el ministro coordinador Muhaimin Iskandar en respuesta al gran número empleado Migrantes indonesios (PMI) que trabajan en Camboya y tratan de escapar del país, citado el martes 28 de octubre de 2025.

Ministro Coordinador para el Empoderamiento Comunitario (Menko PM) Muhaimin Iskandar o Cak Imin

Señaló que hay muchos ciudadanos indonesios que trabajan en el sector culinario en Camboya.

«Por eso está Soto Lamongan, está rujak cingur, Pecel Madiun. Hay muchos de ellos allí», dijo.

De hecho, Camboya aún no ha tenido una cooperación oficial con Indonesia que garantice la seguridad y los derechos de los trabajadores migrantes indonesios.

En esta ocasión, Cak Imin también destacó el alto potencial de explotación y actos criminales de trata de personas contra trabajadores migrantes que no pasan por canales oficiales.

El gobierno continúa coordinando con la Embajada de Indonesia en Pnom Penh para que ningún ciudadano indonesio sea víctima de trata de personas en Camboya.

Pidió a la gente que no se deje tentar fácilmente por las ofertas de trabajo en Camboya porque ese país no es el país de destino para las colocaciones del PMI.

«Seguimos haciendo campaña y socializando que Camboya no es un lugar seguro para nuestros trabajadores inmigrantes», afirmó Cak Imin. (Hormiga)