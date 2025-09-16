¡Por encima de De Gea, Emil Audero se convirtió en el más portero de la Serie A!

Yakarta, Viva – Emil Daring Robando atención al comienzo de la temporada 2025/26 de la Liga Italiana. Portero Equipo nacional indonesio parece impresionante juntos Cremonés y logró superar la lista de porteros con el mayor número de rescate en Serie A.

Audero debut con Cremonese caminó dulcemente. En la primera semana, llevó a su equipo a ganar 2-1 sobre AC Milan en San Siro.

El siguiente partido, Cremonese nuevamente ganó 3-2 victoria sobre Sassuolo. El clímax, mientras jugaba 0-0 contra Hellas Verona, Audero se desempeñó extraordinario al registrar nueve rescate crucial.

Según los datos FotmobDe los primeros tres partidos, Audero ha recolectado 17 rescate. Esta nota lo coloca en la posición superior de la lista de porteros con la serie más salvada A.

Es superior superior David de Gea (Fiorentina) que acaba de empacar 13 rescate, Franco Israel (Torino) con 12, y Adrian Semper (PISA) que registró 11 rescate.

Statistik Emil Audero Bersama Cremonese

El siguiente es un récord completo del portero de 28 años en los primeros tres partidos:

Rescate: 17

Concedimiento: 3

Hoja limpia: 1

Precisión de alimentación: 57%

Esta nota muestra lo importante que es Audero para Cremonese, especialmente con la defensa que todavía se ve frágil.

Acción heroica en el partido de Verona vs Cremonese

El partido de la tercera semana contra Verona es una prueba clara de la calidad de Audero. Jugando en el estadio Marcantonio Bentegodi, Verona lanzó un total de 20 tiros, con nueve de ellos conduciendo a la meta. Audero le frustró con éxito todo.

Apareció alerta desde los primeros minutos. El regalo de larga distancia, Orban, en el cuarto minuto fue empujado. Giovane Santana, que tuvo varias veces la oportunidad, también estaba frustrada, incluso en el minuto 34, cuando Audero bloqueó su disparo con pies.

Hacia el final de la primera mitad, la oportunidad de oro de Domagoj Badarikc en una situación en uno a uno también fue frustrada. En la segunda mitad, Audero estaba ocupado nuevamente. Desestimó la oportunidad de Giovane en el minuto 49, frustrando un minuto de ataque Orban más tarde, para resistir la última oportunidad de Amin Sarr en el tiempo de lesión.

Gracias a esa brillante actuación, Audero recibió una calificación de 8.8 de Sofásel más alto en el partido.