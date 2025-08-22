Por el bien del equipo nacional indonesio, Miliano Jonathans estaba dispuesto a rechazar la llamada holandesa

Yakarta, Viva – Medios holandeses, Voetbal Primeur llama al delantero FC Utrecht, Miliano Jonathans rechazó el llamado del equipo nacional junior holandés (Jong Oranje) para defender Equipo nacional indonesio.

Esta decisión fue tomada después de que Jonathans comenzó el proceso de naturalización para obtener la ciudadanía indonesia, cerrando sus posibilidades de jugar para Equipo nacional holandés.

«Jonathans ha elegido caminos para una carrera a nivel internacional con Indonesia», escribió Voetbalprimeur.

Según Voetbal Primeurz, la Federación de Fútbol de Indonesia (PSSI) convirtió a Jonathans en una máxima prioridad para fortalecer la línea de ataque del equipo nacional indonesio.

El jugador de 21 años ha comenzado el proceso de naturalización, lo que lo hizo incapaz de recibir una llamada de Jong Oranje, a pesar de que su nombre fue incluido en la lista mientras el equipo.

Jonathans, que tiene sangre indonesia, muestra una actuación brillante en Keuken Kampioen Divisie con Vitesse antes de unirse al FC Utrecht en enero de 2025.

Mientras estaba en Vitesse, anotó nueve goles y dio cuatro asistencias en 16 partidos, lo que lo convierte en uno de los talentos jóvenes que fueron demandados por muchos clubes, incluidos FC Twente y Anderlecht.

En el FC Utrecht, se espera que Jonathans aumente la velocidad y la creatividad en el ataque bajo el cuidado del entrenador Ron Jans. Aunque aún no se anotó o ayudó en siete apariciones en Eredivisie, su club lo vio como un futuro jugador.

PSSI, bajo la dirección del entrenador Patrick Kluivert y el cuerpo técnico como Alex Pastoor y Denny Landzaat, trató de construir un equipo competitivo para la calificación de la Copa Mundial 2026.

Se espera que Jonathans sea una adición valiosa, potencialmente un dúo con jugadores como Ole Romeny.

Con el proceso naturalizado en curso, Jonathans tiene la oportunidad de debutar con el equipo nacional de Indonesia en el partido de clasificación de la Copa Mundial o el próximo torneo.

El equipo de Garuda peleará en la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial de la Zona Asiática 2026. El equipo nacional indonesio habita en el Grupo B en la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial 2026 con Arabia Saudita e Irak. El equipo de Patrick Kluivert se reunirá con Arabia Saudita el 8 de octubre e Irak (11 de octubre). (Hormiga)