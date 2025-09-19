Por el bien del equipo nacional indonesio, el calendario de la Super League se pospone

Viernes 19 de septiembre de 2025 – 14:12 Wib
Yakarta, Viva – El operador de competencia de fútbol indonesio, I.League, realizó un ajuste de horario Súper liga 2025/2026 como forma de soporte para Equipo nacional indonesio.
Los partidos de la octava semana que se jugaron originalmente en octubre se pospondrán y se programarán del 27 al 30 de diciembre de 2025.
«Este ajuste es una forma de sinergia entre la liga y el equipo nacional. Nuestros clubes muestran un alto compromiso en el apoyo a la lucha de Garuda en el escenario internacional», dijo el presidente del presidente I.League Ferry Pauluscitado de una declaración escrita, viernes.
Ferry agregó que el ajuste había sido comunicado y acordado con todos los clubes participantes, así como considerando aspectos técnicos, logística e intereses nacionales.
I.League se asegura de que todos los ajustes de horario se realicen de manera medible y planificada para no interferir con la integridad de la competencia y continuar proporcionando la mejor experiencia para todos los amantes del fútbol del país. (Hormiga)
