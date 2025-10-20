Por el bien de esta persona, Ferrari está dispuesta a fabricar un solo coche.

Maranello, LARGA VIDA – ferrari está logrando un gran avance nuevamente con un automóvil único llamado SC40. Este modelo no es sólo una edición limitada, sino verdaderamente el único en el mundo. El SC40 nació del programa Special Projects, una división que gestiona pedidos especiales para los clientes súper exclusivos de Ferrari.

Este coche fue construido sobre la base del Ferrari 296 GTB, con un motor V6 colocado en el centro de la parte trasera. Sin embargo, casi toda la apariencia fue rediseñada por el equipo Ferrari Styling Center bajo la dirección de Flavio Manzoni.

citado VIVA Automotriz Del comunicado oficial de Ferrari Indonesia del lunes 20 de octubre de 2025, el nombre SC40 se utiliza como homenaje al Ferrari F40, un ícono de superdeportivo que nació a fines de la década de 1980. Aunque tiene un espíritu similar, el SC40 no intenta imitar la forma original. De hecho, el fabricante de automóviles con el logo del Cavallino Rampante ha presentado un nuevo diseño más moderno y atrevido, con líneas nítidas combinadas con una superficie lisa.

El aspecto frontal llama la atención a través de las luces principales en las esquinas exteriores y los amplios orificios de ventilación bajo el parachoques. En el lateral hay un gran conducto de aire de fibra de carbono cuya forma recuerda al clásico conducto NACA. Tiene proporciones esbeltas en la parte delantera, sólidas en la parte trasera y está rematado por un ala fija blanca especial llamada SC40 White.

Este color blanco fue desarrollado específicamente para el SC40, resaltando las curvas del cuerpo cuando se expone a la luz. La parte trasera del automóvil luce espectacular con una parrilla negra que muestra los componentes del motor, así como un escape central hecho de titanio y fibra de carbono impresos en 3D.

Al entrar en el habitáculo, la sensación del F40 se vuelve a sentir gracias al uso de Kevlar, un material típico que ahora se combina con la moderna fibra de carbono. Este material se utiliza en diversas partes del interior, desde los reposapiés, respaldo de los asientos, hasta varios elementos del salpicadero. Los asientos están tapizados en Alcántara gris oscuro y tejido técnico rojo con el logo SC40 cosido directamente en los reposacabezas.

Cada curva, color y material del interior se fabrica según los deseos de un propietario. Ferrari no mencionó quién fue el encargado, pero lo que está claro es que el SC40 es una prueba de que en esta era digital todavía hay espacio para obras automotrices creadas íntegramente con el toque de la mano y los deseos individuales.