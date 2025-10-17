Por el 74 cumpleaños de Prabowo, el Ministro de Estado y Dasco felicitan

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto cumple 74 años hoy viernes 17 de octubre de 2025. Varias figuras también expresaron sus felicitaciones cumpleaños a Prabowo.

Lea también: El Ministro Coordinador Cak Imin Revela La Dirección De Prabowo: Ningún Activo Del Gobierno Puede Estar Inactivo



Ministro de Estado Secretario (Ministro de Estado Secretario), Prasetyo Hadi a través de su cuenta personal de Instagram, @prasetyo_hadi28 le deseó a Prabowo un feliz cumpleaños.

Rezó para que Prabowo siempre tuviera buena salud mientras Prabowo fuera presidente.

Lea también: Secretario General de Golkar: El gobierno de Prabowo está «en el buen camino»



«Feliz cumpleaños, señor presidente Prabowo Subianto. Que Allah SWT siempre le conceda salud, fuerza y ​​sabiduría para llevar a cabo su gran mandato de liderar la nación», dijo Prasetyo, el viernes 17 de octubre de 2025.

Prasetyo también espera que el servicio de Prabowo pueda llevar a la sociedad indonesia a una mayor prosperidad.

Lea también: Prabowo pide al Ministerio de Educación preparar 2.000 jóvenes profesionales preparados para trabajar en sectores estratégicos



«Esperamos que cada paso de su lucha siempre sea más fácil, que cada política traiga esperanza y sonrisas al pueblo, y que cada servicio sea un camino hacia la prosperidad y la gloria para la nación indonesia», dijo.

Mientras tanto, el ex presidente de la Asamblea Consultiva del Pueblo de Indonesia, Bambang Soesatyo o Bamsoet, también expresó su esperanza de que Prabowo se vuelva más sabio siempre que se convierta en la persona número uno en Indonesia.

«Feliz cumpleaños, señor presidente Prabowo Subianto. Que el presidente siempre sea bendecido con salud, fuerza y ​​sabiduría por Allah SWT en el cumplimiento de su gran mandato de liderar la nación», dijo Bamsoet.

No sólo eso, el vicepresidente de la RPD de RI, Ahmad Sufmi Dasco, también transmitió sus felicitaciones de cumpleaños.



El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, y el vicepresidente de la Cámara de Representantes de Indonesia, Sufmi Dasco Ahmad. Foto : Instagram.com/sufmi_dasco

«Feliz cumpleaños, señor presidente Prabowo, enviamos nuestras mejores oraciones en la lucha por nuestra amada nación y país», escribió Dasco a través de su cuenta personal de Instagram.

Por último, está el exgobernador de DKI Yakarta. Anies Baswedan A través de su cuenta personal de Instagram también le deseó un feliz cumpleaños a Prabowo.

«En cada gran confianza están incorporadas las oraciones de muchas personas, que Allah dé guía, protección y determinación al elegir lo correcto en lugar de lo fácil, para que esta nación pueda superar varios desafíos», dijo Anies a través de su cuenta de Instagram.