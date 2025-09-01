¡Por Allah, no renunciaré en ningún momento!

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto enfatizó que el gobierno que llevó a cabo luchó duro para defender al pueblo indonesio. Estaba decidido a no ser Fracaso y continuará luchando por la gente.

Leer también: Prabowo destacó el edificio DPRD quemado: esta es una traición, no la entrega de aspiraciones



PRABOWO transmitió esto cuando visitaron oficiales de policía y la comunidad que resultaron heridas durante la manifestación hace unos días.

«Nuestro gobierno está luchando duro para defender a las personas pequeñas, mi gobierno, todos mis programas para defender a la gente pequeña», dijo Prabowo a los periodistas del Hospital de Policía Kramat Jati, East Yakarta, lunes 1 de septiembre de 2025.

Leer también: Anteriormente, los partidarios de 02 intransigentes, ahora Desta criticaron la actuación de Prabowo: ¡Tengo derecho a ver!



«Recojo a todos los grandes empresarios, digo que eres grande, trabajas, y si trabajas bien, eres importante, significa que creas empleos. Debo cuidar a los más débiles, los más pobres, todos mis programas se pueden ver y haber comenzado los resultados», continuó.

Prabowo luego reiteró que sirvió como la persona número uno en el país porque fue elegido directamente por la gente. Estaba decidido a llevar a cabo bien el mandato.

Leer también: PRABOWO: La policía resultó herida como resultado de una manifestación caótica para ser una promoción extraordinaria



El ex Danjen Kopassus enfatizó que no renunciaría a la posición presidencial y se comprometió a continuar defendiendo a la gente.

«No dudo en defender a la gente. Me enfrentaré mafia-Afia que es tan fuerte como cualquier otro, lo enfrento en nombre de la gente. Estaba decidido a erradicar corrupciónNo importa lo difícil. Por el amor de Dios, no me retiraré en ningún momento, estoy seguro de que las personas están conmigo «, concluyó Prabowo.