Popular iniciador de 82 juegos conectados a Steelers antes de la semana 1

El Pittsburgh Steelers estaban vinculados a uno de los agentes libres veteranos más populares en las últimas semanas, ya que se dice que el guardia Dalton Risner está considerando una visita antes del final de pretemporada y la Semana 1. Un rival de la AFC North también está en la mezcla.

«Guardia de agentes libres Dalton Risnerquien trabajó para el [Cincinnati] Bengals Hoy, también visitará el [Seattle] Seahawkspor fuente «, ESPN NFL Insider Jeremy Fowler informó el 19 de agosto.

«Visitar a los Steelers [is] También una consideración «, agregó Fowler».[Risner] Quiere realizar múltiples visitas antes de tomar una decisión «.

Aunque nunca puedes tener suficientes linieros ofensivos de calidad, Risner a los Steelers sería una sorpresa. Pittsburgh ha tenido un set a partir de los cinco en el OL desde la instantánea final de la campaña de 2024 en enero, y comenzando la guardia de la izquierda Isacac. está sano nuevamente después de comenzar el campamento de entrenamiento con una lesión no revelada.

Risner ha hecho 82 comienza la NFL de carrera (incluidos los playoffs), así que no espere que tome un papel de respaldo en algún lugar con ese currículum. La ex selección de la segunda ronda de 30 años pasó las últimas dos temporadas con el Vikingos de Minnesota Después de comenzar con el Broncos de Denver De 2019 a 2022.

¿Dónde encaja Dalton Risner con los Steelers?

Como se indicó anteriormente, esta es una especie de conexión de agente libre extraña. Guardia derecho de segundo año Mason McCormick Viene de una temporada de novato bastante impresionante y un centro de segundo año Zach Frazier Podría ser un futuro candidato All-Pro por la mayoría de las evaluaciones.

Entonces tienes Seumalo, cuyo golpe de tapa actual es Más de $ 10.1 millones.

Cabe señalar que los Steelers podrían ahorrar $ 7.875 millones al intercambiar o liberar a Seumalo antes de la Semana 1, pero eso se siente muy poco probable dada su historial y la cohesión incorporada en la línea ofensiva.

Los titulares finales son dos ex selecciones de primera ronda, Troy se toca y Broderick Jones. Si bien Jones generalmente es visto como el liniero ofensivo titular de los Steelers, Risner no tiene experiencia inicial en el tackle ofensivo, por lo que cualquier interés en el guardia veterano aparentemente estaría en el interior.

Según todo esto, la pregunta obvia es, ¿dónde encaja Risner con los Steelers? Y la única respuesta plausible es que no lo hace, a menos que esté dispuesto a firmar como una copia de seguridad clave.

¿Cuánto costaría una firma de Risner?

A Risner se le ha pagado un salario base alrededor de $ 1.4 millones En las últimas dos temporadas. También saldrá un año en el que perdió el tiempo debido a una lesión, por lo que probablemente haría una cantidad similar o algo más bajo que ese salario.

Su titular en las últimas dos temporadas ha sido de entre $ 2.4 millones y $ 2.65 millones.

El consenso parece ser que Risner se registraría como una copia de seguridad en Pittsburgh. Describimos por qué arriba, y los escritores en Steelers Depot están de acuerdo.

«Los cinco linieros ofensivos iniciales de los Steelers están estableciendo una temporada por primera vez en muchos años, pero su profundidad sigue siendo cuestionable». Ross McCorkle de Steelers Depot notó el 19 de agosto. «Spencer Anderson es su guardia de respaldo, pero podrían actualizar su profundidad con experiencia adicional».

«El informe de que está considerando una visita a Pittsburgh indica que los Steelers están hurgando en opciones de profundidad para la línea ofensiva», continuó McCorkle. Recordando: «En particular, los Steelers OG Isaac Seumalo apenas han practicado en el campamento de entrenamiento este año cuando ingresó en la lista de NFI con una lesión en los tejidos blandos».

Desafortunadamente, Risner podría encontrar un mejor camino para comenzar las instantáneas en otro lugar, como con los rivales Bengals en Cincinnati.