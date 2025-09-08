Pope declara Saint de mago de la computadora adolescente







El Papa Leo XIV declaró una computadora de 15 años que católico El primer santo milenario de la iglesia el domingo, lo que le da a la próxima generación de católicos un modelo a seguir identificable que usó tecnología para difundir la fe y ganar el apodo ‘Influencer de Dios’. Leo Canonizó Carlo Acutis, junto con otra figura italiana popular que murió joven, Pier Giorgio Frassati. Leo dijo que crearon «obras maestras» fuera de sus vidas.

Acutis, nacido el 3 de mayo de 1991, estaba interesado en ciencias de la computación y devoró libros a nivel universitario sobre programación incluso cuando era joven. También era conocido por pasar horas en oración ante la Eucaristía cada día. En octubre de 2006, a los 15 años, Acutis cayó enfermo, y en cuestión de días, murió de agudo leucemia.

