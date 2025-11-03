Pop Douglas de los Patriots lucha contra una tragedia personal antes de un gran día

No hace mucho parecía Patriotas receptor DeMario “Pop” Douglas Puede que no encajen mucho a largo plazo en Nueva Inglaterra, no con el nuevo coordinador ofensivo Josh McDaniels y un juego aéreo basado más en drake mayeen los largos lanzamientos láser en lugar de en las jugadas inferiores en las que Douglas prosperó al principio de su carrera. Después de todo, fue tan recientemente como en la Semana 4, cuando Douglas no solo no recibió ningún objetivo de Maye, sino que jugó solo ocho jugadas.

Pero después de registrar 30 yardas en las primeras cinco semanas de la temporada, Douglas llegó a la Semana 9 en buena racha, con 132 yardas en sus últimos tres juegos. Y el domingo estuvo sobresaliente, abriéndose repetidamente en rutas cruzadas y acumulando cuatro recepciones para 100 yardas, con un touchdown, en la tensa victoria de los Patriots por 24-23 sobre Atlanta.

Fue un récord personal en yardas para Douglas, una redención notable para un creador de juego olvidado. Pero fue después del partido cuando Douglas dejó una gran impresión.

El “tío tigre” de Pop Douglas fue asesinado este fin de semana

En una entrevista en el campo cuando terminó el juego, Douglas señaló que su tío fue asesinado a tiros el sábado por la noche.

“Ayer le dispararon a mi tío y, bueno, lo mataron anoche”. Douglas le dijo a NFL Network. «Toda esta mañana, hombre, mi estado de ánimo era simplemente diferente, no podía contener las lágrimas, no podía contener nada. Cada vez que alguien decía: ‘Mantén la cabeza en alto’, mis ojos seguían llorosos. Solo sé que él estuvo aquí conmigo hoy, el primer día en el cielo, estaba trabajando. Hombre, soy bendecido».

Douglas tuvo lo que fue la jugada del juego en una jugada de tercera y 7 desde la yarda 31 de los Patriots en el segundo cuarto. Atrapó un pase a unas 30 yardas de Maye, desequilibrado, y tropezó mientras intentaba recuperar el equilibrio, ganando otras 25 yardas o más para preparar el tercer touchdown de Nueva Inglaterra.

Los entrenadores y compañeros de equipo de los Patriots aprecian el enfoque

Después del partido, el entrenador Mike Vrabel agradeció las contribuciones de Douglas, así como los ajustes que hizo en su juego para volver a ser un contribuyente constante.

«Tenemos que seguir buscando a Pop. Siempre miras, y cuando Pop no tiene el balón y alguien más sí lo tiene, gira, bloquea y hace todas las cosas que le pedimos que haga para proteger nuestra identidad». Vrabel dijo.

«Tenemos que seguir encontrándolo en algunas de estas escapadas o en algunas de estas jugadas de tragamonedas que son realmente buenas para él. Me encanta tenerlo en el equipo. Es divertido entrenarlo. Se sienta al frente y siempre está interesado. Gran compañero de equipo. Siempre feliz por su éxito».

La puntuación de los Patriots comenzó con Pop Douglas

Antes de la jugada larga de Maye, Douglas había abierto el marcador de los Patriots con una recepción de touchdown de 17 yardas. Fue entonces cuando, dijo, sintió por primera vez la presencia de su tío y señaló al cielo después de la captura.

Douglas dijo que seguía siendo cercano a su tío, «Tiger», y que Tiger era de Florida. El plan era que Tiger viera jugar a Douglas en la Semana 10 en Tampa.

“Estaba listo para venir”, dijo Douglas. «Y llegó temprano. Vino a este juego. Es una bendición, hombre».