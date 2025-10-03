Pop Band Lany se asocia con las mantas de Lola en una manta de tiro suave

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

En el período previo a DesperdiciadoLa nueva era del álbum, los fanáticos están obteniendo algo más que música. La banda de pop se ha asociado con lola mantas para un manta de piel sintética de edición limitadaDiseñado en un patrón de tela de ventana marrón y negro apagado. La colaboración combina la próxima «suave» de Lany con la reputación de Lola por crear mantas virales y ultra suaves que se han convertido en sinónimo de comodidad aspiracional en las redes sociales.

Lola Blankets ha forjado un nicho en el mercado de Home and Lifestyle, conocido por sus diseños innovadores e innovadores que frecuentemente dominan a Tiktok e Instagram. La marca ha construido sus seguidores en gotas impulsadas por la escasez y colaboraciones bordadas, posicionándose como un bien de lujo y un coleccionable. Al asociarse con Lany, Lola se inclina en la creciente intersección entre la música y el estilo de vida, ofreciendo a los fanáticos una pieza que va más allá de la mercancía estándar en algo más permanente y táctil.

Para Lany, la asociación llega en un momento crucial. La banda criada en Los Ángeles, liderada por Paul Klein, ha pasado la última década evolucionando de ensueño de alternativa al pop-rock expansivo. Sus proyectos anteriores, desde las «Malibu Nights» impulsadas por la angustia de 2018 hasta «A Beautiful Blous» de 2023, han mostrado una oscilación entre una vulnerabilidad mínima y una producción máxima. Su próximo sexto álbum de estudio, «Soft», programado para su lanzamiento el 10 de octubre, marca lo que Klein ha llamado un reinicio emocional, un esfuerzo consciente para «mantenerse suave» a pesar de los efectos endurecidos del mundo. Su sencillo principal, «Know You Naked», lanzado en agosto, señala el comienzo de este nuevo capítulo.

La manta Lola × Lany no es solo una caída estacional. Está diseñado para reflejar el espíritu del álbum en sí: una pieza que encarna la comodidad, la intimidad y la calidez. Los tonos marrones y negros discretos son lo suficientemente versátiles para cualquier espacio vital mientras llevan el peso simbólico de los mensajes de la banda, una invitación para envolverse en suavidad como una contraparte física del terreno emocional del disco.

La colaboración también apunta a una tendencia más amplia en la industria, donde los artistas fusionan cada vez más la comercialización musical con estilo de vida y diseño. En lugar de limitar las ofertas de fanáticos para conciertos en camisetas o vinilo, proyectos como este traen la estética de un artista a la casa, extendiendo la experiencia auditiva a la vida diaria.

Compre las mantas de Lola x Lany Collab aquí.