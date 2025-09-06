‘Pools’ comienza la carrera teatral después del estreno de la fiesta en la piscina de Los Ángeles

Una multitud juvenil se reunió en el césped de una mansión de Hollywood Hills el jueves por la noche para el estreno de Los Ángeles de «Quinielas«, Precedido por una actuación de DJ y seguido por una fiesta en la piscina. El evento marca la última entrega en el despliegue único de Sam Hayes‘Fuente de debut como director, que llega a los cines este fin de semana.

«Pools» es un drama de la mayoría de edad sobre un grupo de estudiantes universitarios que superan una ola de calor de Chicago al «saltar en la piscina» (es decir, irrumpir en las mansiones de Lake Forest y usar sus piscinas). Con un entorno de Chicago y una combinación especial de humor y humanidad, baila en los pasos de John Hughes mientras se encuentra con una audiencia más contemporánea de YA. La película está protagonizada por Odessa A’zion, Michael Vlamis, Ariel InviernoTyler Alvarez, Mason Gooding, Francesca Noel y Suzanne Cryer. Gran parte del elenco asistió al estreno de Los Ángeles, que marca un punto de ruptura en la distribución de la película al concluir una serie de proyecciones de estilo eventos para un próximo lanzamiento teatral con Utopia’s Circle Collective.

La película se estrenó en SXSW Sydney en octubre del año pasado y ganó el premio de audiencia del festival. Luego agotó su proyección TIFF Next Wave en la primavera y tuvo un estreno en los Estados Unidos en el Festival Internacional de Cine de Flickers ‘Rhode Island en agosto, donde ganó la mejor comedia y los premios a las Mejores Actriz. En este punto, «Pools» se había asociado con Utopia’s Circle Collective para una distribución teatral limitada en 80 pantallas en los Estados Unidos. Sin embargo, entre la carrera del festival y la carrera teatral que comienza el 5 de septiembre, la película ha estado creando rumores a través de proyecciones privadas combinadas con fiestas, bebidas, música y, por supuesto, natación.

Esta carrera intermedia comenzó en Chicago, donde la película vendió el Music Box Theatre antes de una fiesta en la piscina el 22 de agosto. Luego se dirigió a la ciudad de Nueva York, donde tocó en el Arlo Williamsburg antes del estreno de Los Ángeles. La película también tiene una asociación con Soho House, donde jugará en varias casas en diferentes ciudades. Tales proyecciones y fiestas íntimas continuarán en diferentes lugares a medida que la película llega a los teatros convencionales.

Hayes, quien escribió, dirigió y produjo «Pools», dice que este despliegue único fue parte de una visión más amplia para la película derivada de sus primeras exhibiciones del festival y llegando a concreto una vez que se asoció con Utopía. «Realmente se sintieron atraídos por nuestra estrategia de lanzamiento avanzada», dice Hayes, «ya había comenzado a formular y construir el paquete y traer a las personas a bordo que pudieran ayudar a que esto sucediera, porque realmente queríamos lanzar en verano y hacer una serie de estrenos de fiesta en la piscina».

El jefe de marketing y distribución de Utopia, Kyle Greenberg, defendió la visión de Hayes, señalando que ambos querían hacer que la película sea «una noche única» y convertir «ir al cine en algo más que ir al cine», haciéndoles «eventos o activaciones o experiencias». Greenberg reflexiona específicamente sobre la exhibición de Nueva York, donde el salón de baile de Arlo les permitió atraer «una multitud bastante grande, más grande de lo que realmente puedes obtener en cualquier teatro tradicional en estos días».

Estos eventos no solo rivalizan con los teatros por su capacidad, sino que su naturaleza multipropósito permite a las personas mezclarse y mezclarse alrededor de la película. Sin embargo, lo más importante para la publicidad de la película, los eventos están plagados de potencial para las publicaciones en las redes sociales. Si bien un teatro tradicional desalentaría el uso de teléfonos, los eventos de «piscinas» prácticamente los invitan, con la alta energía y el brillo que rodea la pantalla para los momentos compartibles. Es una forma innovadora y astuta de capturar a una audiencia de Gen-Z e invertirlos en una película independiente.

El espíritu juvenil de la proyección de «Pools» coincide con el tono de la película, que explora los altibajos emocionales de la edad adulta joven. El personaje principal, Kennedy de A’Zion, es una estudiante universitaria afligida por la pérdida de su padre y saliendo de su semestre de verano por no asistir a la clase. A’zion dice que cuando el público ve la historia de Kennedy, «espera que se diviertan y tal vez se conecten con sus seres más jóvenes».

El sentimiento fue compartido por otros miembros del elenco en el estreno de Los Ángeles. Winter, que interpreta a la renuida amiga de Kennedy, Delaney, dice: «Todos los personajes de esta película, son jóvenes que intentan encontrarse y descubrir dónde están en el mundo y quiénes son, y eso es algo con lo que todos podemos relacionarnos a cualquier edad». Del mismo modo, Vlamis, que interpreta al reparador de aire acondicionado, Michael y también sirve como productor ejecutivo en «Pools», dice que se enamoró del guión de Sam porque fue «loco, divertido, pero también sincero», con un mensaje que dice: «Si nada de esto importa o tiene algún significado, entonces hagamos lo mejor y damos el más sincero».

Tal vez Álvarez, que interpreta a Blake, el posible posible estudiante de medicina, lo resume mejor, diciendo: «Espero que la gente quite una sensación de» joder «, de no tomarnos tan en serio». En última instancia, ese es el mensaje meta moderno, el público joven podría estar anhelando, y a medida que los créditos rodaron en la proyección de Los Ángeles y la multitud saltó a la piscina, ese espíritu optimista era ciertamente palpable.