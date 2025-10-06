Ponpes Al Khoziny colapsado, Presidente diario de PSI Propuesta de instituciones institucionales que apoyan la construcción

Yakarta, Viva – Presidente diario de la fiesta de solidaridad indonesia (PSI), Ahmad Ali está preocupado por el colapso del edificio de la escuela de internado islámico Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Java Oriental. Observada, la víctima murió 49 personas hasta el domingo por la noche, 5 de octubre de 2025.

«Estamos preocupados por lo que sucedió en Al Khoziny. Esperamos que las partes afectadas, especialmente las familias de las víctimas, reciban fortaleza y fuerza», dijo Ahmad Ali a través de su declaración el lunes 6 de octubre de 2025.

Según él, cada desastre más importante es solidaridad con los demás. Por esta razón, el presidente del Consejo Central de la Mezquita Sulawesi invitó a todas las partes a trabajar juntas para ayudar al proceso de evacuación y la rehabilitación de las familias de las víctimas.

Dijo que lo más importante fue la ayuda de las familias de las víctimas y las partes afectadas. Porque, continuó, la asistencia marerial no fue suficiente.

«Hay una carga psicológica que son responsables. Deben haber experimentado un trauma severo. Por lo tanto, la solución no es solo dar material sino también asistencia psicológica», dijo.

Luego, Ahmad Ali propuso que gobierno forma institución supervisar y certificar construcción Lo que es factible, por lo que casos como este no vuelven a suceder en el futuro.

«El caso en Sidoarjo es probable porque la construcción es problemática. Por lo tanto, en el futuro debe haber certificación para edificios. Esta institución se coloca en cada distrito o ciudad. El objetivo es que no hay más casos como en Sidoarjo», dijo Ahmad Ali.