¡Pone la piel de gallina! Buya Yahya explica el destino de los hipócritas en el más allá

Jacarta – Niñera LPD Al Bahjah, KH Yahya Zainul Ma’arif o Buya Yahya da una breve explicación de cuán severo fue el castigo para las personas hipócritaademás de ser un recordatorio para evitar este rasgo.

Lea también: Para alejar a los niños del adulterio, lee estos dos versículos del Corán



«El hipócrita miente a Dios, incluso a sus amigos, parientes y parientes», explicó Buya Yahya en YouTube Al-Bahjah TVcitado el domingo 16 de noviembre de 2025.

Según Buya Yahya, las personas hipócritas pueden mostrar un comportamiento que parece bueno, pero albergan características opuestas en sus corazones. Por el bien de ciertos intereses, incluso se atreven dos caras ante Dios y el hombre.

Lea también: Lista de oraciones breves pero efectivas para los musulmanes, se puede leer en cualquier momento.





Ilustración de dos caras, máscaras, máscaras.

«Parece estar rezando con los musulmanes, pero su corazón no tiene fe sólo por intereses, está mintiendo», dijo.

Lea también: ¿Es obligatorio leer Surah Al-Kahf el viernes? Esta es la explicación de Buya Yahya



Por eso, dijo Buya, Allah ha determinado un castigo muy severo para los hipócritas, es decir, ser colocados en el fondo del infierno.

«Entonces su lugar está en el fondo del infierno, la corteza es el fuego del infierno», insistió.

Buya Yahya también recordó que el surgimiento de la hipocresía no es un fenómeno nuevo. «En la época del Profeta ya había hipócritas», afirmó.

Sin embargo, Buya pidió a los musulmanes que siempre sean amables con los demás. «El Profeta dijo que fulano de tal era un hipócrita porque recibió una revelación, pero si ayudamos, no debemos señalar que fulano de tal es un hipócrita», dijo Buya Yahya.

«De hecho, es noticia de Alá que los hipócritas están en el fondo del infierno, pero no podemos decir que eres un hipócrita, ¿realmente conocemos los corazones de las personas?» continuó.

Según Buya, alguien puede mentir porque se ve obligado a hacerlo en determinadas condiciones, por lo que no es apropiado que se le tache inmediatamente de hipócrita. Enfatizó la importancia de dirigir el juicio hacia uno mismo primero.