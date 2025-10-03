Pon Martial Arts 2025, Kudus está listo para ser la historia de los deportes indonesios

VIVA – Kota Santo estará en el centro de atención nacional del 11 al 26 de octubre de 2025. Por primera vez, la semana Deporte Nacional (Pone) Martial Arts se lleva a cabo en la ciudad de Kretek. El evento iniciado Caballos El centro del servicio deportivo de la Fundación Djarum reunirá 2,656 atleta De 38 provincias.

Lucharán por medallas en 10 ramas de artes marciales: karate, luchadores, Ju-Jitsu, Pencak Silat, Taekwondo, Wrestling, Judo, Sambo, Wushu y Shorinji Kempo.

El presidente del Comité de Pon de las Artes Martiales Santísima 2025, Ryan Gozali, dijo que este evento sería una nueva historia. Santo, dijo, está listo para dar la bienvenida a los atletas, funcionarios, dispositivos de partidos, federaciones, a los turistas deportivos.

«Pon Martial Arts in Kudus será una nueva historia para el mundo de los deportes en Indonesia. La Ciudad Santa tiene el honor de ser la etapa de los mejores atletas de artes marciales de todas las provincias.

Djarum Arena 2 y 3 en Kaliputu se preparan como el lugar principal del partido. Mientras que la Simpang Tujuh Kudus Square será el centro de la actividad comunitaria y la ubicación de la ceremonia de apertura el 11 de octubre de 2025.

Una semana antes, la atmósfera de emoción se había calentado mediante el lanzamiento del evento. Un tifo gigante que mide 50×25 metros se extenderá en la plaza, describiendo el espíritu de un futuro brillante a través de logros de defensa personal.

«Además, por supuesto, lo más importante, también aseguramos la preparación de lugares de partidos adecuados con varios dispositivos e instalaciones de apoyo. Porque esto nacerá nuevos campeones de artes marciales, que esperamos poder llevar la fragancia de Indonesia en el futuro», dijo Ryan.

No solo es una cuestión de deportes, la libra de artes santas santas también está repleta del concepto de turismo deportivo. Según Ryan, las artes marciales no son solo deportes, sino parte de una tradición cultural mundial.

«Por lo tanto, la implementación de las artes sagradas de las artes marciales también es parte de los esfuerzos para promover la cultura indonesia que está estrechamente relacionada con las artes marciales. Incluso cooperando con actores y combatientes, Kang Yayan y Kang Cecep que han penetrado en Hollywood, como el ambassador de la marca del ser marcial de Pon martial», dijo.