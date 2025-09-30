Pom Klementieff, Adam Copeland Únete a Jason Statham Movie

El zumbido sigue construyendo para «El apicultor 2. «

Pom Clementieff («Misión: imposible», «Guardianes de la Galaxia») y el luchador profesional Adam Copeland («Percy Jackson y los Olímpicos») son los últimos en unirse al elenco del elenco del elenco del elenco del elenco Protagonista de Jason Statham thriller de acción.

«El apicultor», sobre un ex asesino del gobierno que sale de la jubilación en una búsqueda de venganza, fue un éxito de taquilla el año pasado, recaudando $ 162 millones en todo el mundo. Jeremy Irons, Emmy Raver-Lampman, Bobby Naderi y Jemma Redgrave también Reprender sus roles En la secuela, distribuido en todo el mundo por Amazon MGM Studios y producido y financiado por Miramax, con Kids Martyr como una nueva adición al elenco.

Los detalles de la trama sobre «The Beekeeper 2», incluidos los personajes de Klementieff y Copeland, se mantienen en envoltura, pero la película ahora está en producción. La secuela está dirigida por Timo Tjahjanto («Nadie 2», «The Shadow Strays») y escrita por Kurt Wimmer, quien se escribió la primera película. Producciones y wimmer.

Klementieff, mejor conocido por interpretar a Mantis en las películas «Guardians of the Galaxy» de Marvel, recientemente protagonizó junto a Tom Cruise en las últimas dos películas «Mission: Impossible», «Dead Reckoning» y «Final Reckoning». Fuera de la MCU (incluidos «Avengers: Endgame» y «The Guardians of the Galaxy Holiday Special»), los créditos de cine y televisión de Klementieff también incluyen «Oldboy» de Spike Lee, «Ingrid Goes West», «Killer’s Game», «Newness», «Thunderforce», «Westworld» de HBO, «Netflix», Netflix «By French By French Thriller», Tirmiller «Miler», Netflix, Netflix, Netflix «By French Thriller» Miiller «, Netliller», Netflix «By French Thriller» Miler «, NetliMe By French Tyremiller». Guillaume Nicloux.

Copeland convirtió una exitosa carrera de lucha profesional de 20 años (donde era conocido por el nombre del anillo) en la actuación. Recientemente protagonizó como Ares en la exitosa serie de Disney+ «Percy Jackson and the Olympians». La actuación le valió una nominación en los Emmy de los niños y la familia.

Klementieff es representado por CAA, Range y 42West; y Copeland es administrado por Daniel Abrams en Oaz y Samantha Hill en Hilltop Entertainment.