Polymarket se convierte en socio exclusivo del mercado de predicción de los Globos de Oro

Polymarket, el mercado de predicción más grande del mundo, ha establecido una asociación innovadora con Globos de Oro convertirse en el socio exclusivo del mercado de predicción de la entrega anual de premios.

El pacto promete aumentar la apuesta por los resultados de los Globos para los usuarios de Polymarket, que se ha disparado desde su lanzamiento en 2020 y se ha convertido en una fuente clave para aprovechar el sentimiento público sobre temas que van desde la política y las elecciones hasta los deportes y las tendencias de la cultura pop. La asociación con los Globos brindará información en tiempo real sobre los resultados de los premios en los eventos en vivo de los Globos de Oro, basándose en los sentimientos de millones de usuarios en todo el mundo.

«Los Globos de Oro han sido durante mucho tiempo un lugar donde el público debate y predice lo que sucederá a continuación», dijo Shayne Coplan, fundadora y directora ejecutiva de Polymarket. «Polymarket refleja esas expectativas a través de mercados que abarcan el entretenimiento y la cultura, y esta asociación trae esa perspectiva directamente a uno de los momentos más importantes de la temporada de premios. Al combinar el debate cultural con probabilidades basadas en el mercado, estamos brindando a los fanáticos una forma nueva y más interactiva de seguir el programa a medida que se desarrolla».

Como parte de la asociación, Polymarket proporcionará marca integrada y estadísticas en tiempo real y predicciones basadas en porcentajes sobre la competencia de los Globos en la fiesta oficial de visualización de los Globos de Oro 2026. El pacto también exige la integración digital de Polymarket en marcas clave de PMC, que es la empresa matriz de Globes y de Variedad.

«Nuestra asociación con Polymarket abre una nueva e innovadora frontera, redefiniendo cómo las audiencias interactúan y se conectan con el contenido que aman», dijo Craig Perreault, presidente de Penske Media Corporation. «Profundizar la conexión entre los fanáticos y sus películas, programas y actores favoritos fortalece la industria del entretenimiento y resalta el contenido premiado celebrado en los Globos de Oro».

Los Globos de Oro 2026 se transmitirán en vivo el domingo de 8 a 11 p. m., hora del Este, en CBS y en Paramount+ en los EE. UU., ahora con información de Polymarket presentada en todo el ecosistema más amplio de los Globos de Oro. Nikki Glaser regresa como anfitriona por segundo año consecutivo.