Polygamy Arab Movie ‘The Vile’ se lanza desde fantástica festival

Director de Emiratos Majid al Ansari Estalló en el fantástico festival de Austin hace diez años con el noir de Tarantino-esque «Zinzana» (también conocido como «Ratting the Cage») sobre un oficial de policía psicópata que inflige tortura a un prisionero en una cárcel remota. El thriller psicológico se convirtió en la primera película del idioma árabe adquirido por Netflix.

Al Ansari ahora está de vuelta en Austin con una película de terror elevada «El vil«(» Hoba «) Una historia de poligamia en la que una mujer llamada Amani está ciego y emocionalmente destrozada cuando su esposo, Khalid, trae una segunda esposa a su hogar. Vivir con la nueva novia, Zahra, Amani intenta volver Arabia.

«The Vile» es producido por Image Nation, con sede en Abu-Dabi, en conjunto con la etiqueta de género con sede en LA, Spooky Pictures cofundó y dirigido por Roy Lee («The Ring») y Steven Schneider («Actividad paranormal»).

En la víspera de la fantástica reverencia del festival de «The Vile» Al Ansari habla con Variedad Acerca de abrir nuevos terrenos y sus esperanzas de que pueda ayudar a fomentar una nueva conciencia.

Háblame de abordar la poligamia, que es claramente un tema sensible

Crecí con el tema siempre a mi alrededor. Es algo con lo que crecimos. Ya sea en el vecindario o en la escuela. Sabes, la poligamia es algo muy frecuente en la cultura, aunque hoy no la ves tanto como solías hacerlo. Todavía recuerdo cuando tenía siete u ocho años. Uno de mis amigos cercanos en la escuela me viene a decir: «Creo que mi padre me odia». Y yo digo: «¿Por qué?» Y él dice: «Oh, se casó con una segunda esposa, así que creo que ya no me ama, nos ama,».

Creo que esa idea cuando era niño es lo que me quedó en la cabeza.

Ok, pero ¿cómo hiciste para abordarlo? ¿Fue complicado?

Había estado queriendo hacer una película sobre la poligamia durante 10 años, pero simplemente no sabía cómo abordarla. No quería ser irrespetuoso con el tema. Pero también quería mantenerlo en mi mundo, que es el género de horror y thrillers. Así que no fue hasta que tuve una conversación con mi madre hace un par de años que encontré la llave. Estábamos teniendo una conversación profunda [about polygamy] Y ella solo me miró. Ella dice: «Sí, no es culpa de un hombre o culpa de la primera esposa. Es la segunda esposa la que probablemente le puso algo de magia negra». Esa fue mi clave «¡A-ha!» Momento en el que yo estaba como: Muy bien, este es, este es mi ángulo.

¿Cómo equilibraste el aspecto sociológico con hacer una película de terror?

Bueno, me encanta el género de terror. Una de mis mayores inspiración para esta película es «The Wailing» de Na Hong-Jin de Corea. Me encanta cómo habla de manera similar de la magia negra. Está tan infundido con la cultura coreana. Y de ahí vino mi idea. Quería hacer algo que se pareciera a eso. Donde es algo de la cultura; algo de lo que estamos hablando. Pero algo tan realista como podemos. Y ahí es donde, ya sabes, en el momento en que mi madre me contó sobre, oye, los hechizos negros y la magia negra. Eso me abrió la puerta para seguir adelante. Simplemente sentí que era una progresión natural que la poligamia se asociara con la magia negra.

¿Qué crees que solo la percepción cultural o el impacto cultural de la película pueden ser en el mundo árabe?

Mira, creo que hay una gran diferencia cuando se hace sin consentimiento. Me senté con muchas mujeres que pasaron por la poligamia y con miembros de la familia que la revisaron: ya sea un hijo, una hija, una madre, una tía. Y hay ciertos escenarios en nuestra cultura donde la mujer empujará al hombre a hacerlo. Pero luego ambos tienen que aceptarlo y consentirlo. No estoy llamando a eso. Oye, no estoy en contra de la poligamia. Pero lo que sucede a veces es lo que sucedió en la película, que es lo que hizo Khalid. Sorprendió a su esposa sin consentimiento. Realmente no estableció sus asuntos, primero con su familia, y eso finalmente terminó siendo la desaparición de la casa, y luego la familia misma. Entonces, lo que ves en nuestro país son personas que hacen de esta manera, y personas que lo hacen de esa manera. Y ese es mi comentario a eso.

Esta innovadora película se abrirá en la región Mena alrededor de Halloween. ¿Cuáles son sus pensamientos y expectativas sobre cómo se reproducirá con el público local?

Creo que el tema de «el vil | específicamente el Golfo, es algo que resonará. Una madre que vive en Arabia Saudita, una hermana que vive en Arabia Saudita, un miembro de la familia que vive en Arabia Saudita, o Kuwait, se conectará con ella. Porque hay historias que no solo ves en las EAU, sino que también lo aman, sino que lo aman, sino que lo aman, sino que es el Medio Oriente y el Medio Oriente. Saudi y Kuwait.

¿Y internacionalmente?

Realmente espero haber hecho algo accesible a nivel internacional, porque para mí siempre ha sido la regla número uno al hacer una película. Estoy como: «Esto es para mi cultura, para mi gente». Eso es lo primero. Pero también me di cuenta de que el público en Occidente tenía que entenderlo. ¿Cómo reaccionarían ante eso? Entonces, para mí, la pregunta que quiero responder es si tuve éxito en la transición y haciéndola accesible tanto para Oriente como Occidente.

Esta entrevista ha sido editada y condensada por claridad.