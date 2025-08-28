Polri y la mejor agencia de aplicación de la ley

Yakarta, Viva – La Casa Política de Indonesia publicó los resultados de una encuesta relacionada con el desempeño de las agencias de aplicación de la ley en Indonesia. Como resultado, institución Polri Convertirse en la agencia de aplicación de la ley más confiable.

El director ejecutivo de la Casa Política de Indonesia, Fernando Emas, dijo que los resultados de la encuesta realizada por su partido fueron buenas noticias para la Policía Nacional, el Cuerpo de Camisas Brown comenzó a obtener un lugar en los corazones del público con varios avances y logros, esta imagen positiva dijo que Fernando debe ser mantenido por la Policía Nacional al continuar con su desempeño.

«Con respecto a la policía. Creo que esto es parte de la policía de precisión que debe continuar la policía interna para que realmente puedan llamar la atención de la comunidad y poder obtener un lugar en los corazones de la comunidad», dijo Fernando en su declaración, jueves 28 de agosto de 2025.

La encuesta de la casa política de Indonesia mostró que la Policía Nacional se convirtió en la institución número uno con el desempeño más elegante en comparación con otras agencias de aplicación de la ley, la Policía Nacional recibió un porcentaje del 20.11 por ciento.

Lo siguiente es KPK 20.9 por ciento seguido por la oficina del Fiscal General del 20.5 por ciento. Mientras que las otras dos instituciones en la orden más baja fueron los tribunales y el tribunal constitucional, ya que cada uno de ellos ganó 18.51 por ciento y 17.21 por ciento.

Además del desempeño en general, la Policía Nacional también es una de las instituciones más confiables del público en la aplicación de nuevos delitos cibernéticos y delitos con un porcentaje, esta institución compite con la oficina del Fiscal General, que es el segundo con el 22.32 por ciento, entonces el KPK es el 22.29 por ciento de los encuestados, entonces el tribunal constitucional es 19.75 por ciento y finalmente el tribunal con un porcentaje de 12.57 por ciento de 57 por ciento.

No solo eso, la Policía Nacional también fue una de las mejores instituciones en reformas judiciales con un porcentaje del 20.6 por ciento después de la oficina del Fiscal General de 20, 9 por ciento seguido por el KPK en un 20.4 por ciento, entonces el Tribunal Constitucional fue del 16.21 por ciento y un tribunal de 9, 52 por ciento.

«Luego, para la evaluación pública de la agencia de aplicación de la ley, que tiene el mejor desempeño en asuntos especiales, es decir, erradicar la corrupción. Hasta el 21.23 por ciento de los encuestados consideraron el KPK que tenía el mejor desempeño, seguido por la policía nacional, que tenía una diferencia delgada de 21.20 por ciento, entonces hasta el 21.17 por ciento de los encuestados considerados la oficina general del abogado de Indonesia, entonces el Mk era 19.21 por ciento, y finalmente la corte con la Corte de la Corte de la Corte de la Corte de la Oficina del Abogado de Indonesia, el 19.21 por ciento de la Corte de la Corte de los Cauth de la Corte con el Madio de Mk era 19. 17.03 por ciento «, dijo Fernando.

A partir de los resultados de la encuesta, se puede ver que, la policía nacional, la oficina del Fiscal General y el KPK siempre compiten en un lugar en el corazón del público con una diferencia bastante delgada. Según Fernando, estas tres instituciones son realmente dignas de atención pública después de que comenzaron a limpiar.

«Sí, creo que estas tres instituciones están tratando de mejorarse, por ejemplo, como el KPK con su desempeño. Si lo miramos últimamente, el KPK está tratando de mostrar su desempeño a través de OTT, o finalmente hay un caso que recibe suficiente atención al público. Luego, la oficina del Fiscal General también es el mismo. También muestran su desempeño relacionado con los arrestos, o los procesos legales manejados, y el último es bastante fantástico», dice.

Mientras tanto, para otras dos instituciones, a saber, el tribunal constitucional y el tribunal que siempre se encuentra en la parte inferior de la encuesta, dijo Fernando, las dos instituciones deben mejorarse de inmediato y hacer mejoras, al menos los resultados de esta encuesta se convierten en material de entrada y reflexión.

«Y si los dos más, el Tribunal Constitucional y el judicial, este es el momento en que intentan mejorarse sobre lo que existe su imagen para que no obtengan una buena imagen, sí, esto debe ser una evaluación», concluyó.

La encuesta de la Casa Política de Indonesia se realizó del 22 al 26 de agosto de 2025 involucrando a 1.525 encuestados de diversos orígenes en 34 provincias. Los encuestados fueron tomados por el método de muestreo aleatorio de varias etapas con un margen de error más menos 2.51 por ciento a un nivel de confianza del 95 por ciento.