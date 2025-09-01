Polri-tni posee la seguridad de la patrulla a gran escala Tanjung Priok Port Area

Yakarta, Viva – Polres Puerto Tanjung Priok Y la policía del sector se compromete a continuar brindando protección y seguridad a la comunidad. Esto fue transmitido por el jefe de policía del puerto de Tanjung Priok, AKBP Martuasah Tobing cuando lidera la implementación patrulla A gran escala a partir del área del puerto de Tanjung Priok, el domingo por la noche, 31 de agosto de 2025.

«Esta gran patrulla a gran escala se lleva a cabo para proteger a Yakarta, especialmente proteger a Priok, brindar protección a la comunidad y brinda una sensación de seguridad en medio de las actividades portuarias», dijo Martuasah.

La gran actividad de patrulla a gran escala involucró a 79 personal conjunto TNI, PolriPFSO, guardias de seguridad y carga y descarga de trabajadores laboristas.

Las rutas de patrulla a gran escala incluyen el puerto de Tanjung Priok, el puerto Kali Baru, el puerto de Sunda Kelapa y el puerto de Muara Baru.

El jefe de policía enfatizó que la patrulla se llevó a cabo con un enfoque humanista, persuasivo y totalmente apoyado por las filas del TNI, las partes interesadas y la comunidad.

«Las Polres no funcionaron solas. Todos los interesados ​​y el TNI participaron en el mantenimiento de los Kamtibmas, protegiendo el área del puerto de Tanjung Priok y sus alrededores. Esta colaboración es la clave para que la situación en la jurisdicción de la estación de policía del puerto de Tanjung Priok sea conductiva», dijo.

Martuasah también apeló al público que permanezca tranquilo y no se preocupara, porque la policía siempre estaba presente en el campo para mantener la seguridad.

Hizo hincapié en la importancia de la participación activa de los ciudadanos en el mantenimiento de la conductividad al informar inmediatamente de cada perturbación potencial de Kamtibmas a Bhabinkamtibmas y Kapolsubsektor y Kapolsek en sus respectivas regiones.

Además, el jefe de policía alentó la comunicación entre la comunidad y las autoridades a continuar mejorando para que la unión en la creación de una sensación de seguridad pudiera realizarse.

Además, Martuasah también le recordó al público que no tomara actos anarquistas. Afirmó que si hay partes que intentan perturbar el orden, la policía actuará decisivamente pero permanecerá medible de acuerdo con los procedimientos aplicables.

«Nuestro objetivo principal es proporcionar protección y una sensación de seguridad. Estamos vigilando el puerto y las áreas circundantes en la jurisdicción del Policía del Puerto de Tanjung Priok. Esperamos que con patrullas rutinarias, apelaciones persuasivas y apoyo comunitario, Tanjung Priok Port y las áreas circundantes sigan en un estado seguro y controlado», dijo.