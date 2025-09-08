POLRI PROCESO LEGAL 583 PERSONAS Demo Action Edge Riuh

Yakarta, Viva – Policía nacional de la República de Indonesia (Polri) Procesar la ley de 583 personas detenidas después de la manifestación que condujo al caos a fines de agosto de 2025.

El subdirector del Comisionado de Policía General de Policía Dedi Prasetyo dijo que los investigadores declaraban hasta 583 personas de toda Indonesia.

«Así que de 5,444 asegurados, solo hay 583 que actualmente están en el proceso legal, tanto en Yakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Medan como de otras regiones», dijo Komjen Pol. Dedi en una conferencia de prensa en Yakarta el lunes.



Acción de demostración en la sede de la policía de Metro Jaya

Además, la Agencia de Investigación Criminal (Bareskrim) de la Policía Nacional, dijo, también estaba recopilando los 583 datos para ser estudiados y analizados en profundidad que se convirtieron en sus actores intelectuales, fondos y operadores de campo.

También enfatizó que el proceso de prueba científica era una necesidad para que todos los investigadores pudieran demostrar que el caso avanzó al juicio más adelante.

Por lo tanto, se dice que la profundización se continúa llevando a cabo para las personas detenidas si se ha demostrado que han llevado a cabo acciones destructivas como destrucción, quemaduras, saquear tanto las instalaciones públicas como otras instalaciones policiales, robo, a la persecución.

Mientras tanto, el subdirector de la policía dijo que su partido también estaba clasificando a 583 personas procesadas, qué leyes eran adultos y niños.

Se dice que esto es importante porque si hay menores, el manejo debe priorizarse en forma de justicia restaurativa alias justicia restaurativa.

No solo los asesmen de la Poly, Dedi explica que cuando hay menores en entre 583 personas que todavía están siendo detenidas, luego se comunican con la Comisión Nacional (Komnas) de los derechos humanos (HAM), los niños de Komnas y la Comisión de Protección Infantil de Indonesia (KPAI).

«La Policía Nacional desde el principio abrió un espacio de comunicación a Komnas Ham, Komnas, Komnas Wanita y Kpai. Todo lo que abrimos la sala de comunicación para poder ver objetivamente, empíricamente cómo las condiciones sospechar «Dijo.

Por lo tanto, enfatizó que específicamente los niños que fueron detenidos, más tarde recibirían un trato muy especial. (Hormiga)