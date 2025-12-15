Polri optimiza 110 servicios para asegurar Navidad y Año Nuevo

Jacarta — policia nacional optimizar servicio Línea directa 110 como canal principal de denuncias y denuncias ciudadanas durante la celebración Natal 2025 y Año Nuevo 2026. Este servicio se optimizará a partir del 22 de diciembre de 2025 como una forma de preparación de Polri para responder rápidamente a cada situación de emergencia.

El subjefe de policía, el comisionado general Dedi Prasetyo, enfatizó que el servicio 110 es una parte importante de la Transformación de la Policía Nacional al brindar servicios públicos que sean fácilmente accesibles y receptivos.

«Estamos optimizando el servicio 110 como un canal rápido para que el público transmita informes y necesidades de emergencia. Cada informe será seguido de manera receptiva sobre el terreno. Esta es una forma de preparación y compromiso de la Policía Nacional para proporcionar servicios que sean fácilmente accesibles y fiables», explicó Dedi.



Reunión de coordinación intersectorial para la seguridad de Navidad y Año Nuevo

Con el apoyo de 2.903 puestos de seguridad, puestos de servicio y puestos integrados en toda Indonesia, los informes públicos a través de 110 estarán conectados directamente con el personal sobre el terreno. Este paso garantiza que cualquier información entrante pueda ser seguida inmediatamente de manera mensurable para mantener la seguridad y comodidad públicas.

La Policía Nacional invita a la ciudadanía a utilizar sabiamente el servicio 110 y a desempeñar un papel activo en el mantenimiento de la seguridad colectiva, para que las celebraciones de Navidad y Año Nuevo se desarrollen de forma segura, ordenada y pacífica.