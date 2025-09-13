Polri nació del útero de la reforma para hacer que el país sea más democrático

Yakarta, Viva – Comisión de la Policía Nacional (Kompolnas) participó en responder a la formación de la Comisión Propuesta Reforma Policía. Polri Se dice que en sí mismo realizó mejoras en el pasado.

Mientras tanto, la idea fue lanzada por una figura del Movimiento Nacional de Conciencia (GNB) cuando se reunió al presidente Prabowo Subianto en el Palacio Estatal, Yakarta, el jueves 11 de septiembre de 2025.

El comisionado Kompolnas Choirul Anam también explicó la importancia de recordar el espíritu de las reformas en todos los esfuerzos para mejorar la institución de la Policía Nacional. Porque el Cuerpo de Bhayangkara también es el resultado de la agenda de reforma que luchó por la gente en ese momento.

Anam dijo que la policía nació del útero de la reforma con el objetivo de crear un país más democrático, una buena aplicación de la ley y la seguridad y el orden de la sociedad que se mantuvo.

«El espíritu de estas figuras nos recuerda a todos que la policía nace del útero de la reforma. Esto significa que de hecho hay un espíritu allí, el espíritu para hacer de nuestro país un país mucho más democrático, la policía es buena que la seguridad de la orden de la orden de la gente también es el primero en recordarnos a todos», dijo Anam a la tripulación de los medios, el sábado 13 de septiembre, 2025.

En este caso, Anam dijo que la propia policía nacional continuó haciendo esfuerzos y estrategias para hacer mejoras para realizar la institución amada por la comunidad.

«En los últimos años, Pak Listyo, por ejemplo, varios jefes de la policía nacional, siempre enfatizan que los humanistas profesionales son solo porque los instrumentos son inadecuados, por lo que no hay nada que sea mucho más concreto para la perspectiva de los humanistas y el profesionalismo también es importante», dijo.

Por lo tanto, dijo Anam, esta reforma no se apartó del punto cero. Pero, ha habido mejoras o reformas en términos de servicio, quejas y cómo tomar medidas contra la comunidad.

«Cómo es un buen servicio, hay un esfuerzo por digitalizar los servicios de SIM, las quejas si hay violaciones por parte de los miembros, directamente entre las quejas que ingresan a la sala en línea, puede hacer quejas, por lo que si este rodamiento no se aparta de 0.

«Esto podría ser qué modalidad está reforzada, qué en cuáles se repararán, lo que debe reemplazarse con eso puede ser una especie de mapa de ruta o cómo fortalecer a la policía para garantizar la policía profesional y humanista que aún tiene el principio de los derechos humanos», agregó Anam.

Por otro lado, Anam también aludió al tema del ajuste policial en la adaptación durante los tiempos, especialmente el espacio digital. Los desafíos en la era de la divulgación de información requieren que la policía garantice la protección de la libertad de expresión, la opinión y la recopilación.

«Por ejemplo, si se aparta de la acción de agosto, por ejemplo, es una dinámica diferente de si imaginamos acciones cuyos espacios digitales no son demasiado amplios. Así es como decirlo. Incluyendo cómo confirmar la protección de la expresión de las opiniones y la recopilación de adolescentes, por ejemplo, para que el movimiento se deba al espacio digital, por ejemplo, cómo garantizar la protección de seguridad. Eso es lo que creo que es importante para ver,» explica.

Además, Anam enfatizó que todos los instrumentos policiales deben ser examinados si aún son relevantes para los tiempos, de modo que la protección de los derechos de la comunidad se pueda maximizar.

«Podemos ver cómo los instrumentos en los que está de acuerdo con los tiempos para que pueda garantizar la protección de la comunidad, la garantía de los derechos de la comunidad se puede maximizar», dijo.