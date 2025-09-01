POLRI garantiza una acción decisiva de acciones anarquistas de acuerdo con los procedimientos legales y de derechos humanos

Yakarta, Viva – Policía nacional de la República de Indonesia (Polri) Asegúrese de que tome medidas firmes contra la acción anarquista Según el procedimiento ley que ocurre y defiende los derechos humanos (JAMÓN).

«Garantizamos, actuaremos profesionalmente, mediremos y de acuerdo con los procedimientos legales que se aplican al continuar manteniendo los derechos humanos», dijo el lunes el subdirector del comisionado de policía Dedi Praseteto en Yakarta.

Dedi dijo que los funcionarios de TNI y POLRI que fueron alertados en el campo eran una forma de firmeza de las dos instituciones para mantener la paz del país.

Leer también: Se sospecha que el ompreng mbg splashy contiene aceite de cerdo, esta es la respuesta de la cabeza del BGN





Foto de tropas de patrulla a gran escala Polda Metro Jaya

«Nuestro objetivo principal es restaurar una seguridad rápida e integral. Con patrullas de rutina, apelaciones persuasivas y el apoyo total de todos los niveles de la sociedad, creemos que la situación puede ser normal y propicio», dijo.

Dedi también hizo un llamamiento a la comunidad para que permanezca tranquilo y no lo consumiera por la incitación y los hoaks que causan pánico.

La policía general de tres estrellas invitó a todos los elementos de la comunidad a trabajar junto con el TNI y POLRI para proteger sus respectivos entornos.

Según él, buena comunicación entre La comunidad y los funcionarios romperán la cadena de delitos y crearán una sensación de seguridad.

«La comunidad es nuestros ojos y oídos. Informe cada actividad sospechosa y cada perturbación potencial para Bhabinkamtibmas, Polsek o la estación de policía más cercana», dijo.

Anteriormente, el presidente Prabowo Subianto ordenó que el general de policía de la policía nacional Listyo Sigit Prabowo y el comandante de TNI, general Agus Subiyanto, tomaran medidas decisivas para enfrentar acciones anarquistas que ocurrieron en varias regiones.

«La dirección del presidente es clara, específicamente para acciones anarquistas, se les pide a los TNI y Polri que tomen medidas firmes de acuerdo con la ley», dijo el jefe de la policía nacional.

También enfatizó que los pasos de la policía se llevarán a cabo de manera medible para garantizar que el orden se mantenga nuevamente.

«Todo esto es de interés de la comunidad en general y mantiene la estabilidad nacional», dijo. (Hormiga)

Leer también: El país no se puede perder, el anarquista se llama pérdida del pueblo



https://www.youtube.com/watch?v=9hbl4hrxlxm