Polri descargó el misterio de una demostración anarquista a fines de agosto, ¡su figura había sido embolsada!

Yakarta, Viva – El nuevo hecho se reveló desde detrás de la manifestación que había llevado al caos en varias regiones de Indonesia en agosto de 2025.

La Policía Nacional dijo que había una figura misteriosa que se convirtió en una guía de una manifestación para conducir al caos en varias regiones. Director de delitos generales Policía de investigación criminalGeneral de Brigadier de la Policía Djuhandani Rahardjo Puro, reveló que su partido se había embolsado fluir dana que conduce a actor cierto.

«Hay varias regiones que se encuentran un fondos o un flujo de fondos que actualmente aún son pruebas», dijo Djuhandani, miércoles 24 de septiembre de 2025.

Director de delitos generales de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía, General de Brigada de Policía Djuhandhani Rahardjo Puro Foto : Viva.co.id/foe Peace Simbolon

Sin embargo, la identidad de la financiación todavía se mantiene en secreto porque el proceso de prueba no se ha completado. Djuhandani enfatizó que el proceso de divulgación se llevó a cabo científicamente buscando transacciones financieras. La Policía Nacional Coordinó con el Centro de Informes y Análisis de Transacciones Financieras (PPATK) para desmantelar las pistas del dinero.

«Esto significa que el proceso de prueba, se encuentra que alguien dará dinero, etc., donde se obtiene de donde, este sigue siendo el proceso de prueba. Esta prueba es a través de un proceso científico, más tarde continuamos coordinando con PPATK relacionado con el flujo de fondos», dijo.

No solo sobre el financiamiento, el Cuerpo de Bhayangkara también exploró a los presuntos actores intelectuales, también conocidos como mente maestra que se convirtieron en el cerebro de los disturbios.

«Para obtener más detalles si hay autores intelectuales u otros prestamistas, todos todavía están en el proceso», dijo.

Anteriormente informó, la Policía Nacional abrió datos impactantes relacionados con la demostración anarquista que sacudió a Indonesia a fines de agosto de 2025. El número de sospechosos establece casi el número de miles.

El jefe de la Agencia de Investigación Criminal (Kabareskrim) de la Policía Nacional, Comisionado General de Policía de Syahardiando, dijo que un total de 959 personas ahora son sospechosos.

«La policía nacional nombró a 959 sospechosos», dijo Syahar, miércoles 24 de septiembre de 2025.

De estas figuras, hasta 664 personas son la edad adulta. Luego, 295 de ellos son niños. La determinación de este estado legal es el resultado de la aplicación de la ley en el nivel de investigación penal y 15 rangos de Polda en todo el país.