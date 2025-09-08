Polri cooperó el TNI y el contenedor investigan los principales disturbios de demostración de los actores

Yakarta, Viva – El general de policía nacional, el general Listyo Sigit Prabowo, habló sobre el estímulo de la comunidad para investigar al actor principal detrás disturbios demostraciones que ocurrieron en varias regiones de Indonesia.

El general Sigit reveló que su partido había colaborado con las partes interesadas relacionadas para recopilar toda la información en una. Entonces esto se puede completar.

«Trabajamos juntos más tarde con amigos de TNIde Bais, de PAPELERAY todos los elementos que pueden ser una fuente de información para entonces podemos completar «, dijo Sigit, en la Policía Metropolitana de Yakarta, domingo por la noche, 7 de septiembre de 2025.



Acción de demostración en la sede de la policía de Metro Jaya

Sigit enfatizó además que la policía sin duda continuaría explorando los eventos que ocurrieron al completar los hechos obtenidos en el campo.

«Entonces, por supuesto, tenemos una tarea para explorar los eventos que ocurren. A partir de los hechos que tenemos, por supuesto, continuaremos completando», explicó Sigit.

Mientras tanto, Sigit dijo que estaría abierto a recibir información del público relacionado con los eventos que se exploran, para revelar los eventos de ser atacados.

«Entonces, por supuesto, apoyamos toda la información de información que, por supuesto, puede hacer que lo que estamos llevando a cabo actualmente puede ser realmente brillante», dijo Sigit.

Relacionado con esto, Sigit también expresó su gratitud a toda la comunidad por la cooperación que lentamente en este momento la situación había vuelto a la normalidad.

«Sí, por supuesto, con la cooperación entre el TNI, PolriY la comunidad y, por supuesto, el apoyo de la oración de este ulama es una de las cosas que puede acelerar la creación de una situación propicio. Por supuesto, continuaremos manteniendo juntos para que todo se mantenga realmente «, dijo Sigit.

Tvonews / ar spray