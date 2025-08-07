¡Polri Carkeng Bulog Gaspol posee operaciones de mercado baratas simultáneamente!

Yakarta, Viva – Polri No permanezca en silencio al ver el precio del arroz que todavía está volando en varias áreas. Dando la bienvenida al 80 aniversario de la República de Indonesia, el Cuerpo de Bhayangkara coopera con Perum Bullog Para mantener un movimiento de comida barato (GPM) simultáneamente en Indonesia.

Este rápido paso se dio después de una gran reunión celebrada en la sede de la Policía Nacional, el jueves 8 de agosto de 2025. Dirigido por el Inspector de Supervisión General (Irwasum) Polri, Comisionado General de Poliai Dedi Prasetyo, esta reunión también presentó al presidente del director de Bulog Mayjen Tni Ahmad Rizal Ramdhani, así como todos los rangos de la Policía y Polres regionales en línea.

«Desde el objetivo de 1,3 millones de toneladas de arroz SPHP este año, la realización de solo 8,000 toneladas! La función de los binmas como un sector líder es necesario para garantizar datos de acciones precisos, coordinación intensiva con Bulog y distribución sobre el objetivo. Este movimiento se contestará entre las unidades regionales y, lo más importante, no tiene una apropiación errónea», dijo el jueves 7 de agosto, el 7 de agosto, 2025.

Según Dedi, la función de los binmas de la Policía Nacional es la cabeza de lanza, que comienza a garantizar datos de stock, coordinando con Bulog, a garantizar arroz a la gente de la gente. El director gerente de Bulog, mayor general Ahmad Rizal, dio la bienvenida a esta colaboración con el entusiasmo.

«El apoyo de Polri aumenta nuestra capacidad de distribución. Preparamos 1,514 almacenes con una capacidad de 3,7 millones de toneladas y una instalación de retraso para pagar 7 días por la Cooperativa Nacional de la Policía (Primkoppol) como socio de distribución», dijo Ahmad Rizal.

El arroz SPHP barato se distribuirá a través de dos caminos, a saber, directamente de la unidad regional a Bulog, o a través de cooperativas como Primkoppol y cooperativas rojo y blanco. El límite de compra máximo de 10 kg por persona, a excepción de la región 3T, como Maluku y Papua, que se permite hasta 50 kg con envases especiales.

Se requiere que todos los procesos de distribución sigan el precio minorista más alto (HET) y se les prohíba la revénica. Para garantizar la transparencia, el proceso de distribución utilizará la aplicación SPHP Click, que registra desde el envío a los informes digitales.

Para garantizar que el programa se ejecute, la supervisión se llevará a cabo estrictamente. Bhabinkamtibmas Polsek irá directamente al campo, mientras que el equipo de monitoreo conjunto (Polri, Bulog, Gobierno regional y Bapanas) llevará a cabo una evaluación diaria a través de un sistema en línea. Para que la distribución no se filtre a los ‘grandes jugadores’, los datos del comprador se registrarán estrictamente, y el grupo de trabajo SPHP POLRI supervisará los logros diarios con el sistema de recapitulación nacional.

Si encuentra irregularidades, se le pide al público que informe activamente a través de la línea directa 110 o la aplicación SPHP Click. La Policía Nacional también enfatizó que tomarían medidas firmes contra las violaciones, tanto por funcionarios y socios sin escrúpulos.