Polri afirma conocer la ubicación de los fugitivos bronceados juristas en el caso de Chromebook, Red Aviso todavía está en proceso

Yakarta, Viva – División de Relaciones Internacionales (Divhubinter) Polri afirmó haber embolsado la ubicación del antiguo Ministro de Educación y Cultura del personal especial (Staffus) Nadiem Makarim, Bronceado eso sospechar Y fugitivo presunto caso de corrupción Chromebook.

El Secretario de NCB Interpol Polri, Brigadier General Untung Widyatmoko dijo que la emisión de aviso rojo contra el jurista Tan aún se estaba procesando.

«Lo mismo, el jurista Tan Case Chromebook también está en el proceso y que Dios quiera, ya sabemos dónde hay», dijo Untung dijo a los periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, lunes 22 de septiembre de 2025.

Cuando se le preguntó más sobre la ubicación del jurista Tan en este momento, Untung era reacio a revelar en detalle.

«Lo actualizaremos más tarde», explicó.

Anteriormente informó, el ex personal especial del Ministro de Educación y Cultura Nadiem Makarim, jurista Tan, ingresó oficialmente a la lista de búsqueda del Fiscal General (DPO) de la oficina del Fiscal General en el supuesto caso de corrupción de Chromebook.

El jurista Tan se convirtió en un fugitivo después de tres ausentes de la llamada como sospechoso. Esto fue confirmado directamente por el jefe del Centro de Información Legal (Kapuspenkum) ATRÁSAnang supriatna

«Si JT (Jurist Tan) ya es un DPO», dijo Anang a los periodistas el miércoles 6 de agosto de 2025.

Además, la Oficina del Fiscal General ha presentado una solicitud de Aviso Rojo a la División de Relaciones Internacionales de la Policía Nacional (Divhubinter) como el primer paso en la emisión de fugitivos internacionales por parte de Interpol en Lyon, Francia.

«El DPO es parte de los requisitos que se completan para solicitar un aviso rojo», dijo Anang.