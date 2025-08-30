Polres y 5 Polsek en East Yakarta se convirtieron en víctimas de berrinches

Yakarta, Viva – cientos de ataques masivos Polres Metro East Yakarta (East Yakarta) de modo que docenas de vehículos en forma de automóviles y motos estacionados frente al edificio en llamas se incendiaron el sábado 30 de agosto de 2025.

Basado en el monitoreo EntreEn ese momento, las masas llegaron en masa e inmediatamente arrojaron el edificio policial con piedras y otros objetos duros.

Las acciones anarquistas hicieron que la situación en torno a la sede de la policía del metro de Yakarta tenía un tenso.



La estación de policía de Jatinegara fue atacada por las masas, se quemaron 2 motos Foto : Muelle. Policía Metro de East Yakarta

El sábado por la mañana, alrededor de las 08.00 WIB, se vio a varias personas agrupando el cadáver del automóvil en llamas.

Algunos carroñeros y residentes locales retiran la puerta del vehículo y los llevan por motos o carros.

Uno de los residentes de la ubicación, Mario (42), dijo que las condiciones frente a la policía metropolitana de East Yakarta todavía estaban abarrotadas por residentes que presenciaron los restos de los disturbios.

«Pero si la masa de acción no existe, no es visible», dijo Mario.

También dijo que se habían quemado varios automóviles y camiones en la estación de policía.

«El auto de la policía en unos pocos carbonizados, solo fue destruido en las mismas masas», dijo Mario.

Como se sabe, la Estación de Policía Metro de East Yakarta se convirtió en uno de los puntos de ataque masivo el viernes por la noche, 29 de agosto hasta el sábado por la mañana. Las masas se llaman arrojando Molotov muchas veces al área dentro de la Policía del Metro East Yakarta.

Además de la policía del metro de East Yakarta, hay cinco Polso En el este de Yakarta, que también fue atacado por las masas, a saber, Matraman, Makassar, Ciracas, Jatinegara y la policía del sector Cipayung.

Hasta que se revelara esta noticia, la policía todavía estaba en espera para asegurarse de que la situación fuera segura y que no había réplicas. (Hormiga)