El comité de selección de Oscar de Polonia ha seleccionado AgnieszkaLa película biográfica de Franz Kafka «Franz» como el candidato del país para la mejor categoría internacional de películas de la 98a Academia de Premios de Ciencias y Ciencias de la Academia de Cine.

Holland es conocido por las películas nominadas al Oscar «Angry Harvest», «Europa Europa» y «In Darkness».

La película retrata a Kafka cuando era un joven atrapado en la pesadilla de la rutina burocrática, parecida inquietantemente al mundo corporativo de hoy. Es vegetariano por elección, mucho antes de que se volviera común; Es hijo de un padre dominante, y enredado en relaciones frágiles con mujeres.

Kafka se sumerge en una crisis existencial mucho antes de que la soledad se convirtiera en un efecto secundario de las redes sociales. Mal entendido y lleno de miedos, escapó a un mundo de ironía, absurdo e imaginación, creando obras que lo convirtieron en uno de los escritores más destacados del siglo XX.

German actor Idan Weiss plays Kafka, Czech actor Jenovéfa Boková is Milena Jesenská, German actor Peter Kurth (“Babylon Berlin”) portrays the author’s father Hermann, Poland’s Sandra Korzeniak takes the role of his mother, Czech thespian Ivan Trojan is his uncle, and Czech actor Josef Trojan plays Kafka’s alter ego.

El guionista es Marek Epstein. Šárka cimbalová produce a través de la producción cinematográfica de Marlene de la República Checa, con Holanda.

Es una coproducción internacional con la película X Creative Pool de Alemania (Uwe Schott, Jorgo Narjes) y las películas de Metro de Polonia (Marcin Wierzchosławski, Alicja Jagodzińska).

Los coproductores también incluyen Barrandov Studio, Telewizja Polska, Televisión Checa, el Instituto de Cine Polaco, Canal+, Producción Checa Anglo y Neosyncon.

Jeff Field, Kevan Van Thompson, Mike Downey y Daniel Bergman sirven como productores ejecutivos.

La película recibió apoyo de coproducción de David Grumbach y Alexis Hofmann de BAC Films y la República de Türkiye Ministerio de Cultura y Turismo.

La película fue apoyada por el Fondo Audiovisual Checo, Eurimages, la Fundación Audiovisual de Praga, Medienboard Berlin-Brandenburg, ZDF/Arte, DFFF y las oficinas de cine de las regiones Pilsen y Ústí Nad Labem. Čpp y Bluetech son socios de la película.

La película tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Toronto en la sección de presentación especial. Films Boutique está manejando las ventas internacionales.

El Comité de Selección de Oscar de Polonia está compuesto por el productor Ewa Puszczynska (presidenta), guionista Agatha Dominik, directora del Instituto de Cine Polaco Kamila Dorbach, directora Bartosz Konopka, directora y guionista Joanna Kos-Krauze, pianista, compositora Hanna Raniszewska periodista de cine de cine KRÓ Krzysztof Terej y el actor Grażyna Torbicka.

Leer VariedadLa entrevista con Holanda aquí. La cineasta dijo que se había propuesto crear una película biográfica «juguetona». «No me gusta que el cliché de Kafka sea oscuro, malhumorado y deprimido», explicó.