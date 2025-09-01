Polo Menárguez de España, el director detrás de películas como «El Plan» y «El Talento», encabezado por ‘Elite «Star ExpositorY el drama principal de Video TV «Los Farad», está listo para dirigir la serie de thriller «The Last Dove» («La Última Paloma»), basada en la misma novela titulada de Men Marías.

Estructurado como coproducción, «The Last Dove» se está desarrollando en Capitán Araña de España y Guion Alto, con el productor Nacho La Casa dirigiendo el proyecto.

«The Last Dove» se lanzará a compradores internacionales y posibles coproductores en la barra lateral de la industria de Andalusia South Boost, parte de la tercera edición del Festival Internacional de la Serie South de España, que se realizará del 12 al 17 de septiembre en Cádiz.

En la historia, el sargento del guardia civil Patria Santiago enfrenta una carrera agonizante contra el tiempo para detener a un asesino en serie despiadado en la ciudad costera de Rota, en la bahía de Cádiz, en el Océano Atlántico.

El caso pronto implica a los oficiales de la base naval de los EE. UU. De alto rango y se remonta a la década de 1950, cuando la llegada de la Sexta Flota convirtió la Rota en un raro enclave de vicio y libertad durante la España de Franco.

El guión de Menárguez y Alto, Luis Lloret, son los guionistas de la serie.

La Casa definió el proyecto como «un thriller apasionante con un protagonista carismático, una trama que se desarrolla en dos plazos hechos con precisión meticulosa y un gran potencial para la coproducción internacional».

«La historia tiene lugar en Rota, un entorno muy especial en el que los estadounidenses y los lugareños se han entrelazado durante más de 70 años, dando a la ciudad una identidad única», agregó.

Aunque los personajes principales de la serie son españoles, existen roles importantes para los norteamericanos para quienes el productor desea aprovechar a los actores estadounidenses con carreras internacionales.

El escritor y director de cine y televisión Menárguez ya trabajó con La Casa en Capitán Araña en la comedia «El Plan», seleccionada para tocar en 2019 en la sección oficial de Valladolid Seminci y nominado para dos premios Goya. Menárguez también ha dirigido episodios de series de televisión como «Los Farad» de Prime Video y «Hit» de RTVE y «Las Abogados».

El 5 de septiembre, el distribuidor Tripictures se lanzará en la película más reciente de Menárguez, «El Talento», un Reposado-the MediaPro Studio Production coeshited con Fernando León de Aranoa y protagonizada por Exósito, uno de los actores internacionales más rápido de España, más conocidos por su ruptura de la ruptura de Netflix en la exitosa hit de Netflix «Elite».

«Para este proyecto, creemos que Menárguez puede contribuir, además de su gran talento como director, con su capacidad para infundir a los personajes con interés y profundidad. Más allá del thriller, la intención es para los conflictos internos de los protagonistas para captar la atención del espectador», explicó La Casa.

Rota representa un complejo de verano favorito para los residentes de Alcalá de Guadaira de Sevilla, la ciudad natal de La Casa. «Desde que era niño, pasé muchos veranos disfrutando de sus playas, y siempre me sorprendió la presencia de tantos estadounidenses. Si esa singularidad lo hace único hoy, imagine cómo era en la década de 1950, cuando se creó la base», comenta.

«Ese es precisamente el contexto del cual comienza ‘The Last Dove’ y su principal característica distintiva. Entonces, cuando leí el libro, no dudé en contactar a su autor para discutir el proyecto y explorar la adquisición de sus derechos».

La acción de la serie tiene lugar entre dos ejes de tiempo. Uno es el día actual, y dado que tiene lugar principalmente en Rota, el plan del productor es filmar allí.

El otro es la Rota de la década de 1950, un pequeño pueblo donde muchas calles todavía tenían caminos de arena que son invadidos por la cultura estadounidense y la sed de diversión de los soldados que aterrizaron en la base.

«Para ese contexto, la idea es recrear estas escenas combinando ubicaciones ad hoc con la recreación digital de antecedentes que son fieles a la arquitectura de la época», dice La Casa.

«Esta combinación será esencial para recrear una de las grandes anomalías de la dictadura de Franco: en un período de prohibiciones severas, Rota fue una excepción, un paraíso para el vicio donde casi todo estaba permitido para el uso y el disfrute de los marines estadounidenses», comenta.

Guión Alto es una compañía de producción que proporciona servicios creativos y de producción para series y películas. Recientemente produjo su primera característica, «Un Hijo», dirigida por La Casa y protagonizada por Hugo Silva y Macarena García. El Sevillian Prodco está desarrollando actualmente varios proyectos nuevos propios.

Capitán Araña, con sede en Madrid, ha respaldado varias series de televisión como «La Gira» de Disney Channel y siete largometrajes, entre ellas «Sevillanas de Brooklyn» y la película animada «Ozzy», que la Casa codirigió, seleccionados en festivales como San Sebastián, Markai, Shanghai, Málaga, The Seminci, y Sitges, y Sitges, que recibieron centrales para Spanets, que recibieron los centros de los centros de los Seminations, y los Sitges, y Sitges, y Sitges, y Sitges, y Sitges, y Sitges, y Sitges, y Sitges, y Sitges, y Sitges, que recibieron. Academy Goya Awards.