Pollo a la mantequilla por kinaare de Kerala







Apenas nos habíamos instalado en nuestra mesa de un restaurante ubicado en un hotel boutique frente al mar en el centro de Kerala cuando fuimos recibidos por la melodía familiar de Saagar kinaare, el clásico éxito de la película Saagar de Ramesh Sippy. Imaginando que la obsesión por Bollywood era un paréntesis puntual, comencé a estudiar minuciosamente el menú para decidir la variedad de pescado que quería saborear, pescado fresco y sólo unas horas antes en las cálidas aguas del Mar Arábigo. El desfile de música cinematográfica hindi continuó en bucle; La lista de reproducción era una mezcla de éxitos de los 80 y 90. [and duds too]. Esperaba pistas de películas en malayalam y tamil como música de fondo permanente, pero esta solución de Bollywood parecía un poco fuera de lugar. No me di cuenta de que la música era un preludio del contenido del menú.

Para mi horror, vi todo tipo de alimentos que no tenían por qué ser servidos en un auténtico restaurante Keralita. De Pollo A La Mantequilla para Chowmein, Dal Makhni y Tomato Shorba, parecía una mezcolanza que surgió directamente de un mensaje habilitado por IA mal instruido. Para un estado que se jacta de tener una de las cocinas regionales más populares, diversas y celebradas de la India, que continúa siendo aclamada en plataformas globales de renombre, esto pareció un flaco favor a su filosofía alimentaria, desde sus ingredientes frescos hasta sus recetas locales. Después de realizar nuestros pedidos [from the Keralite section of the menu, of course]un vistazo rápido reveló que casi la mitad del contenido del menú estaba dedicado a este popurrí del resto del país, incluida la oda obligatoria a la cocina china.

Cuando llegó la comida, estaba deliciosamente deliciosa. El Karimeen (Pearl Spot) al vapor, que venía cómodamente envuelto en una hoja de plátano, hizo plena justicia a la exageración que lo rodea, mientras que el Travancore Neymeen (pez vidente) Curry De Pescado fue un homenaje a la maestría del chef en el equilibrio de las especias del estado. Me hizo sentir un poquito de lástima por ese chef y el resto del personal de cocina que habrían tenido que desaprender y diluir sus habilidades culinarias para acomodar estos platos no Keralitas que habían ‘invadido’ el menú. Para el segundo día de nuestra estadía, después de observar y escuchar la charla entre nuestros compañeros huéspedes del hotel en el lobby y el restaurante, que venían de todos los rincones de la India, se hizo cada vez más evidente que este menú fue creado para atender a una lista más grande de invitados; “Tenemos que considerar la demanda del público”, como me dijo un miembro del personal. Más tarde, un periodista amigo del estado confirmó que para los restaurantes era puro negocio preparar comida no keralita, dada la reconstrucción de la industria turística posterior al COVID-19 y la afluencia de no malayalis que habían hecho del estado su hogar; el número, añadió, está en constante aumento.

Si viaja a cualquier otro punto turístico, Goa en particular, se desarrollan escenas similares. Durante uno de esos viajes, como parte de un grupo de amantes de la gastronomía exigentes, tuvimos que recorrer toda la costa para localizar un restaurante que sirviera auténtica comida de Goa. Asimismo, es común encontrar desayunos buffet que no sirven productos básicos de Goa. Recuerdo haber tenido que cazar por todas partes para saborear el humilde pao durante mis visitas, especialmente en la última década. Pocos restaurantes sirven comida tradicional, incluso en Panaji y Margao. Las otras opciones son tomar la ruta de alta gama y cenas elegantes o pedirle a un amigo local que lo lleve a una joya desconocida. Esta falta de restaurantes regionales adecuados que sirvan comida puede tener un enorme impacto en el patrimonio culinario de un estado.

Vuelvo a mi punto y planteo la misma pregunta sobre los restauradores en centros turísticos. Es desconcertante para ellos seguir eligiendo ir a lo seguro y seguir un modelo estándar y aburrido, en lugar de optar por celebrar su rica y diversa cocina local. La comida regional que disfruté en esa pequeña ciudad costera de Kerala fue una de las mejores que he probado en mis muchas visitas al estado. Fácilmente podría haber sido denominado «La propia cocina de Dios», si tuviera que modificar el famoso eslogan de la junta de turismo del estado.

¿Es que los propietarios dudan en no poder viajar en el vapor? [pun intended] de su propia cocina y, por lo tanto, dependen del desarrollo de menús heterogéneos con los que la mayoría de los invitados parecen contentos? ¿Por qué no intentar, al menos en pequeña medida, apoyar los sabores locales, en lugar de subirse ciegamente al carro de sus homólogos? Al hacer esto, están diluyendo la cocina de su estado y desempeñando un papel clave en la normalización y difusión de una cultura alimentaria homogeneizada y predecible, que ahora está muy extendida en los centros turísticos, pueblos y ciudades de la India.

El menú del restaurante interno de ese hotel puede o no ser un microcosmos de la intención de cada restaurante en el estado. Elegante ciencias económicas podría ser clave, pero como fan acérrimo de la cocina del estado, espero que los custodios culinarios se aseguren de que su comida no quede completamente de lado en aras de buenos negocios y mayores ganancias.

Ciertamente se respiraba cambio en el aire, mientras recorríamos los menús del vecindario durante nuestra estadía en esa ciudad costera. Pero si las cosas no se abordan a tiempo, Kerala podría seguir el camino de Goa.

Seguramente Dios no tenía tales planes para su ‘país’.

