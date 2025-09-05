Política, zumbido de los Oscar, clima tormentoso

Finalmente, Festival de Cine de Venecia Los asistentes pueden descansar sus manos. Eso es después de días de aplaudir y gritar en los estrenos, lo que resultó en ovaciones de pie que duraron dos dígitos.

Pero las largas rondas de aplausos no necesariamente se traducen en estatuas de oro. Después de las cálidas recepciones en Italia, ¿qué películas en la alineación de 2025 encontrarán su camino en la carrera de premios? Venecia ha podido posicionarse cada vez más como un importante lanzamiento de la lanzamiento para los Oscar, y la lista de este año ofreció tantas aspirantes como Yorgos Lanthimos y la última colaboración de Emma Stone «Bugonia» (ovación de seis minutos), El drama de lucha libre de Bennie Safdie «The Smashing Machine», protagonizada por Dwayne Johnson (Ovación de 15 minutos) y la epopeya musical de la directora Mona Fastvold «The Testament of Ann Lee» con Amanda Seyfried como una agitadora de canto y baile (Ovación de 15 minutos).

Las películas no fueron el único tema de charla en el Lido. La política a menudo tomaba el centro del escenario, con un protesta en expansión contra la guerra en Gaza Además de varias películas que abordan problemas de hot-button como la Rusia postsoviética (el drama del ensayo de Olivier «The Wizard of the Kremlin», protagonizada por Jude Law como Vladimir Putin) y el Armagedón Nuclear (el thriller político de Kathryn Bigelow «A House of Dynamite») se siente más actual por la hora.

Mientras Venecia concluye y los asistentes al festival toman los sorbos finales de sus spritzes, aquí hay cinco conclusiones de la ciudad flotante.

La política toma el centro del escenario en el Lido

Si bien Venecia ha sido en gran medida uno de los eventos cinematográficos globales más apolíticos de los principales películas, ese no fue el caso en 2025. Este año, todos los ojos estaban en la guerra en curso en Gaza, que dominó los procedimientos dentro y fuera de los estrenos y conferencias de prensa. «The Voice of Hind Rajab», el devastador docudrama de Kaouther Ben Hania sobre los esfuerzos para salvar a una niña palestina de 5 años que fue asesinada por las FDI, provocó lágrimas y una ovación de pie de 22 minutos del festival como banderas palestinas fueron agitados y los cánticos de «palestina libre» estallaron en la habitación. Días antes, miles se reunieron para un Gaza Rally a través del Lido mientras que numerosos cineastas llevaban alfileres de palestina en la alfombra roja.

Pero no era solo el tema de la discusión política; Otras películas de competencia como «The Wizard of the Kremlin» y «House of Dynamite» aprovecharon las sensibilidades geopolíticas. Naturalmente, la mayoría de los cineastas llegaron a Venecia con declaraciones políticas preparadas, incluso si no tenían conexión con el tema. Pero no para el jefe de jurado Alexander Payne, quien cuando se le preguntó sobre su punto de vista sobre la guerra en Gaza dijo que «no estaba preparado para esa pregunta».

Talento de EE. UU. En exhibición

Las estrellas de Hollywood dominaron la charla en el Lido, reforzado por Netflix, que estaba en vigor con tres películas en competencia: «Frankenstein» de Guillermo del Toro, protagonizada por Jacob Elordi y Oscar Isaac; «A House of Dynamite» con Idris Elba y Rebecca Ferguson, y la drama de Noah Baumbach «Jay Kelly» con George Clooney (quien desafiaron una infección sinusal Para aparecer en el estreno), Adam Sandler y Laura Dern. «The Voice of Hind Rajab», que no tiene distribución en EE. UU., Fue una de las películas más comentadas, mientras que el drama italiano de Paolo Sorrentino «La Grazia» abrió el festival con una nota cálida. Sin embargo, a medida que Cannes y Venecia han surgido en los últimos años como los festivales de los premios de cortejo de películas, aspirantes al Oscar como «Bugonia», «The Smashing Machine» y la directora Luca Guadagnino «After the Hunt», que cuenta con actores como Emma Stone, Dwayne Johnson y Julia Roberts, lograron dominar los titulares. Ese es el poder estelar en su máxima expresión.

Pad, la almohadilla de lanzamiento de Oscar?

Siempre es una apuesta lanzar una película en un festival como Venecia. Por supuesto, el sueño es que el público abraza la película con 10 minutos de vítores y aplausos. Pero siempre existe una posibilidad de rechazo crítico, que puede desperdiciar el zumbido y la buena voluntad antes de que los votantes de los premios y el público general puedan entrar en la acción. («Joker: Folie A deux», ¿alguien?) Ninguno de los estrenos de este año fue rechazado rotundamente en la escala de «Joker 2», pero tampoco nada obtuvo elogios unánime. Sin embargo, inevitablemente, varios de estos títulos se encontrarán en la carrera de premios. Prepárate para hablar sobre la impactante transformación de Dwayne Johnson en el luchador Mark Kerr en «The Smashing Machine» y Gonzo de Jesse Plemons como teórico de la conspiración con una venganza en «Bugonia» A lote En los próximos meses.

El jefe de Venecia, Alberto Barbera, se queda quieto

Antes de Venecia, los rumores comenzaron a girar sobre quién podría reemplazar al director artístico Alberto Barbera, cuyo mandato actual expira después de la edición 2026. Barbera, de 75 años, es el director artístico más antiguo del festival, después de la edición de 2012. Sin embargo, cuando Pietrangelo Buttafuoco, un respetado periodista de derecha que dirige la Bienal de Venecia (que supervisa el festival de cine) fue nombrado presidente en 2023, hubo temores generalizados en que se sentiría obligado a reemplazar a Barbera con alguien políticamente cerrado al actual gobierno de derecha. Sin embargo, Pietrangelo ha anulado desde entonces la charla que ha estado girando en la prensa italiana, diciendo «cuando sobresalen, se quedan». Eso parece indicar que Barbera permanecerá como el Señor del Lido en los próximos años.

Clima apocalíptico … y luego un respiro

Nuestros pensamientos están con las almas valientes que soportó una tormenta bíblica Después del estreno de «Jay Kelly». Aunque hubo algunos aguaceros apocalípticos a principios del festival, los asistentes este año recibieron temperaturas más frías que rara vez daban a más de 80 grados. Eso significaba que las mujeres podían sonreír y saludar con su maquillaje intacto y los caballeros se sentían cómodos con sus chaquetas de traje. Fue un gran alivio después de la brutal onda de calor del año pasado, que Estrellas de la lista A de izquierda goteando en sudor y temiendo la alfombra roja. (En serio, quien dejó que Angelina Jolie usara pelaje para el estreno de «María» …) Por cualquier razón, los dioses del clima ciertamente estaban sonriendo en Venecia este año.