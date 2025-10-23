Política fiscal no rígida

Jacarta – Decreto del Ministro de Hacienda Antiguo Yudhi Sadewa no aumentará los aranceles impuesto especial sobre los productos del tabaco (CHT) y los precios de venta minorista (HJE) en 2026 recibieron una gran apreciación de los círculos académicos.

Este paso se considera una política fiscal estratégica y flexible para mantener el equilibrio entre los ingresos estatales y la sostenibilidad de la industria de productos del tabaco (IHT).

Se considera que esta política dará un nuevo aliento al sector intensivo en mano de obra que involucra a millones de trabajadores, desde los productores de tabaco hasta los trabajadores de las fábricas.

Jefe de Laboratorio del Departamento de Economía y Negocios, Universidad Gadjah Mada (UGM), Kun Haribowo, evaluó la decisión de Purbaya como una forma de política fiscal adaptativa que apoya la estabilidad industrial.



Ilustración de un trabajador de una fábrica de cigarrillos. Foto : Documentación Aduanera e Impuestos Especiales, Ministerio de Hacienda.

«Las políticas fiscales no son rígidas en la búsqueda de ingresos estatales. También se están considerando otras cosas, como la estabilidad de las industrias con uso intensivo de mano de obra, el potencial de inflación debido al aumento de los precios de los cigarrillos, así como la provisión de espacio para la industria de productos del tabaco y los productores de tabaco en medio de la disminución del poder adquisitivo de la gente», dijo Kun en una declaración escrita, citada el jueves 23 de octubre de 2025.

Explicó que la decisión de posponer el aumento de los impuestos especiales todavía permite mantener los ingresos estatales año tras año. Sin embargo, por otro lado, esta política da tiempo a la industria para fortalecer nuevamente su competitividad.

Según Kun, la medida de moratoria también abre oportunidades para que el gobierno diseñe una estructura arancelaria más efectiva y equilibrada en el futuro.

«La política de moratoria de los impuestos especiales no sólo proporciona espacio para la industria, sino que también abre oportunidades para diseñar políticas fiscales que sean más equilibradas entre los intereses de los ingresos estatales y la sostenibilidad del sector empresarial», añadió.

Mientras tanto, el presidente de la Asociación de Fabricantes de Cigarrillos de Indonesia (Gappri), Henry Najoan, calificó la decisión del Ministro de Finanzas Purbaya como un importante paso de rescate para la industria tabacalera que se enfrenta a una fuerte presión.

«La situación actual del IHT cumple los requisitos para el estímulo fiscal según la Ley número 3 de 2014. Esto podría ser una salida para el gobierno. Lo que hizo el señor Purbaya estuvo bien», afirmó Henry.

Hizo hincapié en que la moratoria de los impuestos especiales ayudaría a mantener la continuidad del negocio y evitaría una mayor caída del empleo. De esa manera, la industria puede volver a centrarse en aumentar la productividad y mantener su contribución a la economía nacional.