Política Entre las razones por las cuales la justicia eludió a Dabholkar, víctimas de malegaon: Borwankar







El ex oficial del Servicio de Policía de la India (IPS) Meeran Borwankar ha dicho que la interferencia política fue una de las razones por las cuales la justicia no pudo ser entregada en el Malegaon y los casos de explosión del tren 7/11, así como en el asesinato del racionalista Dr. Narendra Dabholkar, informó PTI.

Hablando en el 12 ° aniversario de la muerte del Dr. Dabholkar en Pune el miércoles, Borwankar reveló que había recibido un correo electrónico amenazante que cuestionaba su decisión para asistir al evento.

“Decidí hablar sobre el mismo tema sobre el que había escrito recientemente en un artículo en un Marathi diariamente sobre la interferencia política en la vigilancia ”, dijo.

Ella se refirió a un artículo escrito por el ex comisionado de policía de Mumbai, Julio Ribeiro, en un diario inglés en Punjab, en el que mencionó que el ex escuadrón antiterrorista de Mumbai (ATS) Hemant Karkare le había dicho que se enfrentaba a una «presión política» de un líder con sede en Delhi en el caso de Malegaon Blast, informó PTI.

Según Borwankar, Ribeiro escribió que esta conversación con Karkare tuvo lugar solo un día o dos antes del ATS El jefe fue asesinado durante los ataques de Mumbai 26/11 en 2008.

«Del mismo modo, Rohini Salian, con quien trabajé estrechamente y que era una fiscal sincera, comprometida y conocedora, fue reservada en el caso de Malegaon Blasps después de que el NIA asumió el cargo. Ella había ido registrada para decir que había presión sobre ella para que se fuera suave. Después de que llegó el Veredicto de las explosiones de Malegaon, buscó saber dónde había ido la evidencia», dijo que Borwankar dijo.

También se refirió a las observaciones hechas por un tribunal de Pune durante el juicio por asesinato de Dabholkar, informó PTI.

«Sentenciando a dos acusados ​​a cadena perpetua y absorbiendo a otros tres, el juez observó que si tres acusados ​​eran absueltos, que era el principal conspirador y que tramó el complot para matar al Dr. Dabholkar. Ni el CBI ni la policía pudo llegar al autor intelectual. ¿Fue un fracaso, o deliberado, o hubo alguna influencia de una persona poderosa ”, preguntó ella.

Borwankar agregó que si los políticos interfieren en casos sensibles como el asesinato de Dabholkar y las explosiones de malegaon, y a las víctimas se les niega la justicia: «Entonces, ¿qué podría ser peor que eso?»

«Es cierto que no podríamos dar justicia a las 190 víctimas de los bombardeos del trenes 7/11, las víctimas de Malegaon, o rastrear a los verdaderos perpetradores en el asesinato de Dabholkar. Junto con varios otros factores, la interferencia política es una de las razones clave», dijo, y agregó: «… mientras trabajamos en el departamento de policía en diferentes roles, la presión afecta la eficiencia de la policía y cómo, en lugar de alcanzar la verdad, alcanzando la verdad,, alcanzamos la verdad,, alcanzamos la verdad, vamos a alcanzar la verdad.

El Dr. Dabholkar fue asesinado a tiros por dos asaltantes mientras caminaba por la mañana en el puente Omkareshwar en Pune el 20 de agosto de 2013.

Casi 17 años después de las explosiones de Malegaon, que se cobraron seis vidas, un tribunal especial en Mumbai El 31 de julio, absolvió a los siete acusados, incluido el ex miembro del Partido Bharatiya Janata (BJP) del Parlamento (MP) Pragya Singh Thakur y el teniente coronel Prasad Purohit, citando «ninguna evidencia confiable y convincente» contra ellos.

Del mismo modo, el 21 de julio, el Tribunal Superior de Bombay absolvió a los 12 acusados ​​en los bombardeos de trenes de Mumbai del 7/11 de 2006, que habían cobrado más de 180 vidas, afirmando que la fiscalía había «fallado completamente» para probar los cargos y que era «difícil de creer que el acusado cometiera el crimen».

(Con entradas PTI)





Fuente