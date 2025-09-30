Política de transporte en línea basada en datos propuesta por la comunidad OJOL, Sarmuji enfatizó esto

Yakarta, Viva – La facción de Golkar confirma su compromiso de continuar supervisar la protección legal y la certeza regulatoria para los trabajadores de la motocicleta en línea en Indonesia. Especialmente relacionado con el proyecto de ley sobre la protección de los trabajadores económicos del concierto que regulan la protección de los trabajadores sueltos, como los taxistas de motocicletas en línea y tales.

Esto fue transmitido por el presidente de la facción del Partido Golkar del Parlamento Indonesio M. Sarmuki Después de recibir una audiencia del taxista de motocicletas en línea (ojol) Java central dirigido por el Profesor Asociado Departamento de Planificación Regional y Municipal (DPWK) Facultad de Ingeniería de la Universidad Diponegoro (Undop), Okto R. Manullang, en el Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, hoy.

La facción del Partido Golkar, según Sarmuji, ha tomado medidas concretas para luchar por los intereses de los trabajadores de OJOL para ser reconocidos, protegidos y facilitados en las regulaciones nacionales.



Ilustración de Ojek Driver Online (OJOL)

«Hemos incluido elementos de los trabajadores de taxis de motocicletas en línea en la revisión de la Ley No. 13 de 2012 con respecto al empleo, así como también proponiendo el proyecto de ley de protección de trabajadores económicos del concierto que también regula específicamente a los trabajadores de OJOL», dijo Sarmuji a partir de su declaración, martes 30 de septiembre de 2025.

Además, Menurt Sarmuji, la facción de Golkar también alentó activamente que los materiales de protección de los trabajadores de OJOL que figuran en la revisión del proyecto de ley de la Tercera Enmienda sobre la Ley No. 22 de 2009 con respecto al tráfico y transporte por carretera.

«Pak Ridwan Bae en la Comisión V continúa supervisando la revisión de la ley de Llaj para que los trabajadores de Ojol que no hayan sido regulados adecuadamente puedan obtener un lugar en la ley», explicó.

El Secretario General del Partido Golkar también apreció los pasos del gobierno a través del Ministerio de Manpower que había compilado un proyecto de ley sobre los trabajadores de la plataforma y la facturación de los trabajadores independientes.

«Este esfuerzo es importante para responder a las necesidades de los tiempos, donde el trabajo basado en la plataforma digital continúa creciendo, pero sus regulaciones aún se quedan atrás», dijo.

«Golkar no solo lucha en la sala de legislación, sino que también escucha directamente las aspiraciones de los taxistas de motocicletas en línea para que las políticas que nacen estén realmente de acuerdo con sus necesidades», concluyó Sarmuji.

Okto, en esa ocasión transmitió una serie de opiniones y propuestas basadas en la investigación en profundidad sobre transporte En línea en varios países. Hizo hincapié en que las políticas de transporte en línea deben estar basadas en datos.

«La credibilidad de los datos es cuando los datos pueden traer un debate democrático. Si el estado no registra los problemas de la comunidad, entonces el problema se puede perder de la agenda de política», dijo.

Okto también destacó la práctica de los países de la ASEAN en la regulación de la industria transporte. Brunei, Camboya y Myanmar limitan la tarifa de alquiler de costos a un máximo de 10-20 por ciento, mientras que Indonesia establece un 15 por ciento y un 5 por ciento.



Ilustración de dos taxistas de motocicletas en línea (OJOL)

«Pero Vietnam decidió presentar aranceles de la comisión al mecanismo de mercado, que es del 20-30 por ciento, y Singapur ha ido más allá al regular a los trabajadores de la plataforma», explicó.

En el contexto indonesio, enfatizó que los socios del conductor son el principal factor de producción en la era de la economía digital.

«La formulación de los costos operativos del vehículo (BOK) ya no solo puede ver aspectos del millaje. Debemos reconocer que los socios emiten inversiones independientes para tener activos de producción», dijo. Por lo tanto, propuso un cálculo arancelario más dinámico al considerar pico, fuera de pico, Así como condiciones de campo, incluido el recargo.

Recordó la necesidad de regulaciones adaptativas que no son solo formalistas. «El gobierno no es suficiente para establecer un límite arancelar.

Cerró su presentación enfatizando que la formalización de los trabajadores del concierto debería centrarse en la protección social, al tiempo que acomoda aspectos precio de recargo, tarifa de plataforma, y seguridad, para lograr justicia para todas las partes.