Política de cuota de división y gobierno







Reserva, según lo conceptualizado por Dr. Br Ambedkarestaba destinado a reducir la desigualdad. Pero, en lugar de cerrar la brecha, parece haber generado rivalidad entre las mismas comunidades a las que se suponía que debía ayudar.

La última Resolución del Gobierno de Maharashtra (GR) permite que las entradas que se encuentran en la Gaceta de Hyderabad se consideren para emitir certificados de casta Kunbi a Marathas, siempre que presenten pruebas de su otro linaje de clase atrasada (OBC). Pero el movimiento ha tenido un efecto dominó. Varias otras comunidades se han presentado exigiendo su parte de la reserva.

En Maharashtra, desde pequeñas talukas hasta grandes distritos y ciudades, las calles ahora están llenas de manifestaciones, procesiones e incluso huelgas de hambre. Todo exigiendo una cosa: reserva.

Dhangars ha comenzado una protesta solicitando Tribu programada (St) estado. La comunidad de Banjara y el Kolis (Fisher Folk) también quieren lo mismo. Pero, estas demandas se encuentran con una fuerte resistencia y protestas por otras comunidades, que temen que cualquier nueva inclusión reduzca su propia participación.

Lamentablemente, en lugar de reducir la brecha de desigualdad, la reserva se está derramando a nuevas rivalidades. El estado está presenciando a las comunidades encerradas en batallas por su propia parte de la cuota.

Tal es la situación en que las aldeas donde las comunidades han vivido en paz durante generaciones ahora están presenciando tensiones; Viejos rencores que surgen únicamente sobre la reserva.

La política de cuotas está separando a las comunidades. Muchos expertos ven la implementación del Comisión mandal Como punto de inflexión para el problema de la reserva. La demanda de la comunidad de Maratha se intensificó a principios de 2000 cuando el Kunbi (una subcasta agraria) recibió oficialmente el estatus de OBC. De los 12 millones de rupias más la población en Maharashtra, el 28 por ciento son Maratha, mientras que el 53 por ciento son OBC.

A pesar de tener un techo del 50 por ciento para la reserva, en muchos estados, incluido Maharashtra, se ha violado el techo. Sin embargo, las promesas políticas continúan estirando los límites.

Maharashtra actualmente tiene una reserva del 52 por ciento para SC, ST, Vimukt Jati, Tribus nómadas y OBC. Además, una reserva del 10 por ciento para Marathas (clase social y económicamente atrasada) lleva la reserva total al 62 por ciento.

Maharashtra siempre se ha denominado la tierra de los reformadores. La historia nos recuerda cómo varios reformistas y líderes incondicionales, incluidos Mahatma Jyotiba Phule, Shahu Maharaj y el Dr. Br Ambedkar, lucharon para romper el sistema de castas y las barreras y trabajaron incansablemente para la elevación de los marginados. El objetivo era la inclusión y no las rivalidades.

A medida que los partidos políticos han cambiado la definición de reformas, la reserva ahora se ve como uno de los principales elementos que define los problemas electorales. Incluso si algo se enmarca como justicia, el motivo más grande es qué hay de la propia comunidad.

Los partidos políticos, en lugar de reunirse para encontrar una solución amigable al problema, están ordeñando la situación mientras miran esta división en las comunidades como una oportunidad para crear un banco de votos.

Cuando el régimen gobernante (el gobierno de Maharashtra liderado por BJP) pidió una reunión de todos los partidos sobre el tema de la reserva de Maratha, el Oposición permaneció ausente de la discusión.

Idealmente, uno esperaría que los líderes busquen votos sobre la base de la visión y el desarrollo. En cambio, están pidiendo votos en nombre de la casta.

La reacción del primer ministro Devendra Fadnavis claramente habla sobre la postura política. La semana pasada, Fadnavis afirmó que la decisión del gobierno no había tocado ni alterado ninguna cuota, y agregó: «Pero si alguien todavía quiere jugar a la política, ¿qué se puede decir?»

Según los informes de los medios, OBC Strongman y el ministro de Estado Chhagan Bhujbal han instado abiertamente a la comunidad a «enseñar lecciones» a los líderes de Maratha que respaldan la activista de la cuota Manos jarange.

Por otro lado, Jarange ha instruido a todos los marathas para garantizar la derrota de los líderes de OBC que se oponen a su demanda. Una clara indicación de que la sociedad continúa priorizando la casta sobre la política y el progreso.

Por ahora, tales partidos pueden ver ganancia a corto plazo en forma de popularidad y votos electorales. Pero, a la larga, ciertamente erosionará la confianza social.

Todos en la sociedad deberán ser tomados en confianza y recordar que la reserva no es el único camino hacia el progreso o la vida de calidad. También se necesitan más oportunidades de empleo, educación y trabajo junto con la cuota si la sociedad tiene que ver los resultados y los cambios debido a la reserva.

Phule luchó por la educación, Shahu Maharaj Buscó romper los monopolios de castas en Kolhapur, y la causa de Ambedkar era traer igualdad y dignidad.

Si Maharashtra desea retener su etiqueta de estado reformista, entonces ha llegado el momento de que todos los partidos políticos, líderes comunitarios, organizaciones y sociedad civil se unan.

Junto con la reserva, hacer que la educación sea asequible, mejorar su calidad y garantizar su amplio acceso a todos, trabajar en la mejora de las habilidades de los jóvenes, abordar los problemas de desempleo al proporcionar más oportunidades son opciones para que el estado redescubre la visión y el espíritu de la reforma. Si se ignora, la brecha se ampliará, las rivalidades entre las comunidades aumentarán y el tejido social se desgarrará fuera de la reparación.

Sanjeev Shivadekar es editor político, medio día. Él tuitea @sanjeevshivadek

Envíe sus comentarios a mailbag@mid-day.com

Las opiniones expresadas en esta columna son del individuo y no representan las del documento.





Fuente