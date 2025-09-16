Política de BBM de una parada a través de Pertamina, Observador de economía energética: impactos en el clima de inversión

Yakarta, Viva – Plan gubernamental a través del Ministerio de Energía y Recursos Minerales (ESDM) implementar una política de importación de combustible (Bbm) Una puerta tarde Pertamina Realice la atención del observador.

Leer también: La comunidad de la isla jawa untung obtiene nuevos conocimientos



Se considera que esta política tiene grandes consecuencias, no solo en el sector de petróleo y gas (petróleo y gas), sino también en el clima de inversión en Indonesia en su conjunto.

Observador de economía energética de la Universidad Gadjah Mada, Fahmy Radhi, enfatizó que la política de importación Combustible de una puerta reducirá el espacio para los gerentes Estación de servicio privadacomo Shell y BP.

Leer también: Construir el carácter de la generación más joven, Komut Pertamina describe las necesidades de los recursos humanos de la energía futura en la Universidad de Pertamina



Según él, una de las fuentes de la ventaja de las estaciones de servicio extranjeras hasta ahora es la libertad de importar combustible directamente del país de origen a un precio más barato, por lo que pueden hacer una rentabilidad.

«En la adquisición de la importación de combustible de una pura, las estaciones de servicio privadas ya no son gratuitas en la adquisición de importaciones de combustible», dijo Fahmy, martes 16 de septiembre de 2025, citado por Antara.

Leer también: Drag Fest 2025 Ronda III: DIY Racer y Tangerang Master Podium



Fahmy explicó, con este nuevo sistema, las estaciones de servicio privadas deben comprar combustible de Pertamina a un precio predeterminado. Estas condiciones hacen que su margen de beneficio sea más deprimido.

«Deben comprar combustible de Pertamina a los precios establecidos por Pertamina. En estas condiciones, el margen de las estaciones de servicio privadas será menor», dijo Fahmy.

Además, recordó que la pérdida potencial puede ocurrir al gerente de estaciones de gasolina privadas debido a esta política. Si los ingresos continúan disminuyendo, es posible que algunas estaciones de servicio privadas elijan cerrar su negocio.

«El cierre de las estaciones de servicio privadas tendrá un impacto en el clima de inversión en Indonesia, no solo en el sector de petróleo y gas, sino también en otras inversiones del sector empresarial», dijo Fahmy.

Anteriormente se le dijo, la política de importación de combustible de una puerta surgió debido a la escasez de suministro en varias estaciones de gasolina privadas desde agosto de 2025. El Ministerio de Energía y Recursos Minerales declaró que el Gerente de Estaciones de Gas de Gas Extranjeras no obtuvo una cuota de importación adicional para que sus necesidades se satisfagan a través de nuevos mecanismos.

El viceministro de Energía y los Recursos Minerales, Yuliot Tanjung, reveló que el gobierno todavía está esperando datos detallados de estaciones de servicio privadas relacionadas con el volumen y las especificaciones del combustible necesario. Los datos temporales muestran que la necesidad de importaciones alcanza 1.4 millones de kilolitros (KL).



Viceministro de Energía y Recursos Minerales, Yuliot Tanjung, en el Ministerio de Recursos Energéticos y Minerales, Yakarta, miércoles 8 de enero de 2024 Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

«Entonces, para las necesidades, los datos temporales son 1.4 millones de kilolitros. De esto (conocido) cuántas porciones de Pertamina, cuántas partes de entidades comerciales, estos son los datos que pedimos detalles», dijo Yuliot hace algún tiempo.

Afirmó que el mecanismo de importación se llevará a cabo a través de Pertamina para garantizar que no haya problemas de suministro en el futuro. «Por lo tanto, el proceso de importación se llevará a cabo una puerta más tarde. Por lo tanto, no permita que lo que se ha dado no sea suficiente, o hay problemas en su implementación», dijo.

Además, Yuliot dijo que la importación planificada de combustible de los Estados Unidos también era parte de un acuerdo comercial entre los dos países.

«Esto es cuántas empresas estadounidenses son, es solo cómo es nuestro acuerdo. La compañía estadounidense la que realiza adquisiciones, por ejemplo, ExxonMobil, Chevron, es una compañía estadounidense», dijo.