Policía, los trabajadores de BJP se enfrentan en Ranchi durante el rally de protesta de Modi







Los trabajadores del partido Bharatiya Janata, que protestaban contra los comentarios despectivos sobre PM Narendra Modi y su madre durante un evento de Mahagathbandhan en Bihar la semana pasada, se enfrentó con el personal de la policía en Ranchi el lunes.

El superintendente de policía adjunto de la policía de Sanjeev Kumar Besra, Ranchi, dijo que había un altercado entre los trabajadores de BJP y la policía, pero la situación está bajo control en la actualidad.

«La situación está bajo control ahora. Hubo algún altercado, pero ahora todo está bajo control», dijo a Ani.

Una fila política ha estallado sobre los presuntos abusos arrojados a la primera ministra Narendra Modi y su difunta madre en el evento de la oposición `votante Adhikar Yatra` en Darbhanga de Bihar, con líderes de BJP y NDA apuntando a los líderes Congreso y Rashtriya Janata Dal (RJD) para el incidente.

Más temprano el viernes, el hombre acusado de arrojar abusos en el primer ministro Narendra Modi y su difunta madre durante una manifestación política en Bihar fue arrestado, dijo a Ani el superintendente de policía de Darbhanga.

El arresto siguió a la circulación de un supuesto video en Internet que muestra al acusado dirigiendo insultos abusivos en el primer ministro Modi durante un evento de bloque de la India.

El Yatra de 16 días, sacado por Rahul Gandhi, para resaltar el supuesto caso de `votado Chori` (robo de votación) por el Partido Bharatiya Janata (BJP), y las presuntas irregularidades en la lista de votantes por la Comisión Electoral de India (ECI), concluye hoy en Patna.

El rally comenzó el 18 de agosto, con Rahul Gandhi y el líder de Rashtriya Janata Dal (RJD) Tejashwi Yadav montando juntos en Sasaram. A partir de ahí, la manifestación abarcó 25 distritos, hasta Aurangabad, Gayaji, Siwan y otros.

Los líderes del Congreso de Trinamool (TMC), Yusuf Pathan y Lalitesh Pati Tripathi, también se unirán al votante dirigido por Rahul Gandhi, Adhikar Yatra, en su día final en Patna.

Múltiples líderes del bloque de la India han asistido al Yatra en varios puntos. Jefe del Partido Samajwadi Akhilesh Yadav, CPI (ML) Secretario General Dipankar Bhattacharya, MP del Congreso Priyanka Gandhi y Tamil Nadu Ministro principal MK Stalin se han unido al rally.

Otros ministros principales, incluido el primer ministro de Karnataka, Siddharamaiah, el primer ministro de Himachal Pradesh, Sukhvinder Sukhu, y el primer ministro de Telangana, Revanth Reddy, participaron en el Yatra.

