Policía en la vida diaria de un niño de 8 años asesinado trágicamente en Penjaringan

Yakarta, Viva – La policía ahora está rastreando a diario Niños La mujer con las iniciales AR (8) se encuentra cubierta de sangre en una pensión regional SelecciónNorte de Yakarta.

Leer también: Dos días consecutivos KKB Elkus Kobak mataron a trabajadores mineros de oro, 5 muertos trágicamente



La policía exploró la vida diaria de la víctima con su familia antes de ser encontrado muerto. El jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía del Metro de Jakarta, Comisionado de Policía, Onkospos Grandiarso Sukahar, hizo hincapié en que su partido continuó explorando los hechos.

«Todavía seguimos investigando. Nuevamente estamos explorando la vida cotidiana de las víctimas con sus familias», dijo, el miércoles 1 de octubre de 2025.

Leer también: El misterio de la muerte de un niño de 8 años en Penjaringan, el cuerpo está desnudo cuando se encuentra, la madre falta



En esta investigación, la policía involucró psicología forense al equipo médico forense. También se interrogó a varios testigos para descubrir el misterio detrás de la muerte de AR.

«Todavía se están examinando varios testigos», dijo.

Leer también: ¡Geger! El niño de 8 años fue encontrado sangre podrida en la pensión de selección



Anteriormente informó, la tensa atmósfera envolvió una pensión en el área de Pejagalan, Penjaringan, North Yakarta. Los residentes se sorprendieron por el descubrimiento del cuerpo de una mujer de 8 años que se pudrió con una condición patética.

La víctima con las iniciales AR fue encontrada en el tercer piso de la pensión de Ratna Sari, Jalan Arwana Raya No. 11 C, domingo por la mañana, 21 de septiembre de 2025. Su pequeño cuerpo acostado sobre su espalda en el piso de la habitación, cubierto de sangre con una salpicadura que se ha secado a su alrededor.

El jefe de policía de Penjaringan Metro, el comisionado adjunto de la policía Agus Ady Wijaya, reveló que el primer informe ingresó alrededor de 00.00 WIB. «La Unidad de Investigación Criminal (Investigación Criminal) de la estación de policía de Penjaringan junto con el equipo de identificación de la Policía del Metro del Norte de Yakarta inmediatamente se movió rápidamente para hacer la escena del crimen (escena del crimen)», dijo Agus, el lunes 22 de septiembre de 2025.