Policía en la juventud de Morowali Keroyok hasta que se mata, Policía Regional Central Sulawesi: Proceso legal de Jalan

Central Sulawesi, Viva – La Policía Regional (Polda) del centro de Sulawesi enfatizó que procesaría la ley de una persona Policía Supuestamente involucrado en el caso de paliza para matar a un residente en el distrito de Bahodopi, Regency Morowali, el jueves (7/8/2025).

Jefe de ProPam Polda Central Sulawesi Kombes Pol. Roy Satya Putra dijo que el jefe de policía regional central de Sulawesi había ordenado que cada violación cometida por miembros de la Policía Nacional se proclamó de acuerdo con las reglas.

«Si viola a un criminal, se procesa un proceso penal. Violando el Código de Ética, procesó el Código de Ética. Viola la disciplina, procesada por reglas disciplinarias», dijo en Palu, domingo (8/8/2025).

Roy explicó que la persona involucrada se sometería a dos procesos legales a la vez según el perpol No. 7 de 2022 sobre el código de ética de la profesión POLRI.

«Si los miembros de la Policía Nacional violan criminales, las reglas se ven afectadas dos veces. Un criminal, uno está sujeto a un código de ética. Haremos un seguimiento de esta persona de acuerdo con las regulaciones. Por lo tanto, no es solo el código de ética, sino que también continúa el criminal», dijo.

También le pidió al público que no se preocupara por el proceso de manejo del caso.

«Todos se llevarán a cabo de acuerdo con las disposiciones legales aplicables», dijo Roy.

Anteriormente, la Policía Regional de Morowali había nombrado a cuatro sospechosos en un caso de paliza conjunta que causó la muerte de un joven con las iniciales Sr. (19) en el distrito de Bahodopi.

Los cuatro sospechosos cada uno con las iniciales G, miembros sin escrúpulos de la Policía Regional Central Sulawesi sirvieron como seguridad especial; J, S y R que son seguridad de seguridad.

Basado en los resultados de la investigación, los motivos de los perpetradores llevaron a cabo la paliza desencadenada por presuntas víctimas involucradas en el robo en el área de la compañía.

Los cuatro sospechosos ahora han sido detenidos y acusados en virtud del artículo 170 párrafo (2) del 3er Código Penal o el párrafo 351 (3) del Código Penal junto con el Artículo 55 Párrafo (1) del Código Penal. La amenaza de una sentencia mínima de 7 años y un máximo de 12 años de prisión. (ENTRE)