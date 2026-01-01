Policía denuncia a novia por presunta violencia sexual, Anrez Adelio amenaza con 12 años de prisión

Jacarta – El caso de presunto embarazo que ha arrastrado el nombre del actor Anrez Putra Adelio entra ahora en una fase grave. Ya no es solo una polémica en la esfera pública, el caso pasó oficialmente al ámbito criminal después de que Friceilda Prillea alias Icel denunció al actor ante la policía de Metro Jaya como sospechoso de un delito de violencia sexual (TPKS).

El presente informe se encuentra registrado con el número LP/B/9510/XII/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA de fecha lunes 29 de diciembre de 2025. Con el ingreso del presente informe, Anrez Adelio amenazado con enredo en virtud de la Ley TPKS con una pena máxima de 12 años de prisión. Desplázate para conocer la información completa, ¡vamos!

El abogado de Icel, Santo Nababan, enfatizó que se tomaron medidas penales después de que su cliente evaluara que Anrez era irresponsable, a pesar de que el embarazo de Icel tenía 8 meses. Según él, la denuncia a la policía se basó en pruebas contundentes presentadas a los investigadores.

«Presentamos evidencia del chat, también la carta de declaración y los resultados de la ecografía. Ayer (después de informar) acompañamos inmediatamente al cliente para una autopsia en el Hospital General de Policía de Kramat Jati», dijo Santo Nababan en una conferencia de prensa en el área de Tebet, en el sur de Yakarta, recientemente.

El informante enfatizó que la relación entre Icel y Anrez no fue del todo consensuada. El equipo legal dijo que hubo elementos de persuasión y engaño que llevaron a su clienta a caer en la trampa de quedar embarazada.

Santo también reveló que Áñez había hecho una declaración sellada en la que se comprometía a asumir la responsabilidad y casarse con Icel. Sin embargo, después de que se escribió la carta, se dijo que Anrez estaba evitando y ya no mostraba buena fe.

«Después de que él (Anrez) hizo la declaración, eludió y huyó de la responsabilidad. Claro que debe haber persuasión, hubo engaño. Ninguna mujer quiere salirse con la suya para quedar embarazada», subrayó Santo.

Actualmente, el estado de Icel se reporta como bueno de salud, aunque se encuentra agotado física y mentalmente debido a la presión que enfrenta. Su embarazo tiene ocho meses y se espera que dé a luz en enero de 2026.