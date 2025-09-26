Policía de Delhi Bust Fraud Cyber ​​Fraud engañando a las personas con estafa de boletos de avión barato







En un gran avance, la policía de Delhi afirmó haber roto a una pandilla de estafadores cibernéticos que engañaron a las personas con el pretexto de proporcionar boletos de avión baratos, informó la agencia de noticias PTI. Los oficiales de policía también han arrestado a dos personas de Uttarakhand y Uttar Pradesh a este respecto, dijo un oficial el viernes.

El dúo ha sido identificado como Tanuj Agarwal, de 28 años, un operador de gira y viaje de Dehradun, y Tanveer (30), un residente de Deoband en Uttar Pradesh. Los acusados ​​estaban en contacto con algunos ciudadanos chinos en una aplicación de mensajería, dijo la policía.

El oficial, mientras destacaba el incidente, dijo: «El caso salió a la luz después de que un demandante, Dikson Singh, del área de Civil Lines, alegó que perdió 50,000 rupias mientras intentaba reservar boletos de avión de bajo costo para su familia a Kerala».

«El demandante dijo que se había encontrado con un anuncio en línea que ofrece boletos con descuento y fue engañado para transferir el dinero después de hacer clic en un enlace de pago fraudulento», dijo además, y agregó: «Se registró un caso en la estación de policía cibernética en el Distrito Norte, y se lanzó una investigación».

Durante la investigación, la policía descubrió que el dinero del demandante fue transferido a una cuenta bancaria de UTM Tourism Services Pvt Ltd, operada por Agarwal, informó PTI. El oficial dijo además que fue arrestado en el área de Sahastradhara Road de Dehradun el 16 de septiembre.

Agarwal reveló que le había dado su cuenta a Tanveer, que estaba en contacto con algunos Nacionales chinos en una aplicación de mensajería. En la insistencia de Tanveer, Agarwal permitió el uso de su cuenta a cambio de Rs 65,000, dijo la policía.

El oficial informó que Tanveer fue rastreado a Deoband y arrestado el 18 de septiembre. Durante el interrogatorio, le dijo a la policía que había estado suministrando detalles de la cuenta bancaria a los manejadores extranjeros a través de la aplicación de mensajería a cambio de Rs 1 a 1.5 lakh por cuenta, informó PTI.

«La verificación reveló que al menos 25 quejas de fraude cibernético en diferentes estados están vinculadas a esta cuenta», agregó el oficial.

La policía confiscó una chequera en nombre de UTM Turismo Servicios Pvt Ltd, así como dos teléfonos móviles de los delincuentes. Según las autoridades, se está realizando una mayor investigación para identificar a los manejadores extranjeros y rastrear la ruta de dinero.

(Con entradas de PTI)





Fuente