Policía contundente sobre el grupo sádico de secuestro del banco, esta es la tarea de cada uno de los perpetradores

Yakarta, Viva – La policía desmantela el papel de autor caso secuestro Sadistic que se cobró la vida del jefe de la subcarrilla de un banco de bumn en Cempaka Putih, llamado Mohamad Ilham Pradipta (37).

Funcionan como un sindicato de la mafia con una división ordenada de tareas. Director de Investigación Criminal General Polda Metro JayaLa comisionada de policía Wira Satya Triputra, dijo que 15 sospechosos habían sido arrestados y detenidos, mientras que otro perpetrador todavía estaba en libertad.

«Hasta 15 sospechosos en cuáles de los 15 sospechosos distribuimos a 4 categorías de clúster», dijo Wira, martes 16 de septiembre de 2025.

Video segundos del banco Bumn Kacab, MIP secuestrado

Detalló, cuatro personas se convirtieron en el autor intelectual detrás de este plan oscuro o llamado el clúster de actores intelectuales. C alias Ken (41) El iniciador de la idea de transferir fondos de la cuenta inactiva. Luego DWI Hartono (40) Tutoría en línea Emprendedor, una financiación de RP. 60 millones, así como un reclutador de equipo.

AAM (38) participó en el diseño de secuestro técnico y idiotas. Luego el coordinador de campo YJP (40), así como cayendo como ejecutor. Para el grupo de secuestro hay cinco personas. Son EW alias Eras (27), Reh (23), JRS (35), en (29) y EWB (43).

Además, el grupo de albacea consta de tres personas, por lo que el puño de hierro en esta acción sádica. Hay YJP (40), Mu (44) y DSD (44). Los que golpean víctima Todo en el auto hasta que hayan indefenso.

El grupo de la amortiguación se llenó con cuatro personas a cargo de eclipsar a las víctimas desde lejos. Los cuatro son AW (38), EWH (20), Rs (40) y AS (25). Mientras que una persona más con las iniciales, por ejemplo, todavía está en libertad.

No menos sorprendente, dos soldados de Kopassus también fueron arrastrados. Son serka n y kopda fh. Serka N interpreta al albacea de la persecución, mientras que Kopda FH es intermediaria para encontrar un equipo de secuestro. Ambos ahora están detenidos por Pomdam Jaya.

Por sus acciones, a los sospechosos fueron acusados ​​bajo el Artículo 328 del Código Penal con respecto al secuestro y/o el Artículo 333 del Código Penal con respecto a la privación de la independencia, con la amenaza de una sentencia de hasta 12 años en prisión.