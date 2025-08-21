Policía brasileña: Bolsonaro planeó huir a Argentina por asilo







La policía federal de Brasil dijo que los mensajes encontrados por teléfono del ex presidente en conflicto Jair Bolsonaro demostró que en un momento quería huir a Argentina y solicitar asilo político, según documentos vistos el miércoles por Associated Press.

Bolsonaro actualmente está esperando un fallo de la Corte Suprema sobre un supuesto intento de golpe de estado y el miércoles descubrió que podría enfrentar otro caso ya que la policía lo acusó formalmente a él y a uno de sus hijos, Eduardo Bolsonaro, de obstrucción de la justicia en relación con su juicio pendiente. El AP tuvo acceso a la investigación policial, intercambios de aplicaciones de mensajería, mensajes de voz y revisó los documentos, que fueron enviados a la Corte Suprema de Brasil.

El informe policial de 170 páginas dijo que Bolsonaro había redactado una solicitud de asilo político del gobierno del presidente argentino Javier Milei con fecha del 10 de febrero de 2024. Bolsonaro salvó el documento dos días después de que las autoridades registraron su hogar y su cargo en una investigación en un supuesto complot.

En una carta de 33 páginas dirigida a Milei, Bolsonaro afirmó que estaba siendo perseguido políticamente en Brasil. `I, Jair Messias Bolsonaro, solicito el asilo político de su Excelencia en la República de Argentina, bajo un régimen urgente, como me encuentro en una situación de persecución política en Brasil y miedo por mi vida», escribió el ex líder brasileño.

El portavoz presidencial de Argentina no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Bolsonaro tampoco hizo comentarios sobre la investigación. El 12 de febrero, Bolsonaro, según los informes, pasó dos noches en la Embajada Húngara en Brasilia, alimentando la especulación entre los críticos de que pudo haber intentado evitar el arresto.

Los investigadores de la policía federal brasileña también dijeron en su informe que la decisión de Bolsonaro de ignorar las medidas de precaución establecidas para su arresto domiciliario y difundir contenido a sus aliados ‘buscó golpear directamente a las instituciones democráticas brasileñas, en particular el Tribunal Supremo E incluso el Congreso de Brasil.

Con respecto a las acusaciones de obstrucción de la justicia del miércoles, Eduardo Bolsonaro, un legislador que ha vivido en los Estados Unidos, dijo en un comunicado que «nunca apuntó a interferir en ningún procedimiento continuo en Brasil». Agregó las conversaciones con su padre que son parte de la investigación son «absolutamente normales» y su publicación tiene un presupuesto político «.

Silas Malafaia, un pastor evangélico que es un aliado firme de Bolsonaro, también fue atacado por la policía. Los investigadores se apoderaron de su pasaporte, pero no fue acusado formalmente de obstrucción de la justicia. Varios mensajes intercambiados entre Bolsonaro y su hijo muestran su interés en alabar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para afectar los procedimientos legales en Brasil. El mes pasado, Trump impuso aranceles del 50% a algunos Exportaciones brasileñas y afirmó que el juicio del ex presidente fue la razón principal de sus sanciones.

`No tendrás tiempo para revertir la situación si el tipo aquí te da la espalda. Todo aquí es muy delicado, cada pequeña cosa te afecta, dijo Eduardo Bolsonaro a su padre en uno de los intercambios. `En la situación de hoy, ni siquiera debes preocuparte por la cárcel; No serás arrestado. Pero tengo miedo de que las cosas cambien aquí (en los Estados Unidos). Incluso dentro de la Casa Blanca, hay gente que dice (Trump): Ok, Brasil se ha ido. Sigamos adelante », dijo Eduardo Bolsonaro.

Algunos intercambios también muestran fricciones salas con improperios entre padre e hijo. Eduardo, quien se mudó a los EE. UU. A principios de este año a pesar de tener un asiento en el Congreso de Brasil, llama a Bolsonaro «desagradecido» por sus esfuerzos para influir en el Administración de Trump a su favor. Eduardo Bolsonaro también le pide a su padre que «actúe responsablemente», por lo que no tiene que permanecer mucho más tiempo en los Estados Unidos.

