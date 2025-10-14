Policía borracho embiste con su coche a peatones y motocicletas en el distrito de Pune; seis heridos







Seis personas resultaron heridas después de que un automóvil conducido por un agente de policía en estado de ebriedad las atropelló en Maharashtra. poner distritot, dijo la policía el martes, informó la agencia de noticias PTI.

El accidente ocurrió en el área de Ranjangaon alrededor de las 11 de la noche del domingo, dijo un funcionario, informó PTI.

el dijo que agente de policia Hemant Iname se dirigía a casa después de completar sus horas de servicio cuando perdió el control de su automóvil y embistió a peatones y dos motocicletas, informó PTI.

Se descubrió que Iname, que vestía de civil, estaba borracho en ese momento y la gente de los alrededores lo golpeó, dijo el funcionario.

Seis personas, incluido el agente, resultaron heridas y fueron trasladadas de urgencia a un hospital cercano, añadió, informó PTI.

«Basado en una relato de un testigo ocular«Se registró un caso contra Iname y se tomaron muestras de su sangre y se enviaron para su análisis», dijo el funcionario.

Un hombre muere tras una colisión entre una motocicleta y un camión; Ambulancia retrasada por el tráfico.

En otro caso, un hombre de 29 años murió después de que un camión chocó con su motocicleta y la ambulancia que lo llevaba al hospital quedó atrapada en el tráfico en el distrito Thane de Maharashtra, dijo la policía el martes, informó PTI.

El incidente ocurrió el lunes por la tarde en Nimbavli Naka en Área de Bhiwandidijeron, informó PTI.

La víctima, identificada como el ingeniero Vinod Patil, que trabajaba en una empresa en Vashind, regresaba a su casa en la aldea de Kasheli en su motocicleta cuando un camión lo atropelló, informó PTI.

La víctima cayó y fue aplastada por el camión, dijo un funcionario de la comisaría de Bhiwandi Taluka.

Llevaba puesto el casco, que quedó aplastado en el accidente, dijo el funcionario.

Después de ser alertada, la policía llegó al lugar, sacó a la víctima de debajo del camión y la llevó rápidamente al hospital en una ambulancia, informó PTI.

Pero la ambulancia se quedó atascada en medio de un intenso atasco en la carretera. Carretera Thane-Bhiwandi y el hombre murió, dijo el funcionario.

Posteriormente, el cuerpo fue enviado a un hospital gubernamental para una autopsia.

Se registró un caso contra el conductor del camión, que se encuentra prófugo, según las disposiciones pertinentes de la Bharatiya Nyaya Sanhita y la Ley de vehículos motorizados, dijo la policía.

(Con aportes de PTI)





