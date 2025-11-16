Policía activa aún puede servir fuera de la institución, pero…

Jacarta – Asociación Indonesia de Asistencia Jurídica (PBHI) aclara la difundida noticia sobre la interpretación de la Sentencia del Tribunal Constitucional (mk) Número 114/PUU-XXII/2025 como prohibición total de afiliados policia nacional activo para ocupar departamento fuera de la institución.

PBHI enfatizó que esta decisión no necesariamente obliga a todos la policia que prestan servicios en otras instituciones sean revocados o dimitidos de la policía.

El presidente de PBHI, Julius Hebrew, afirmó que las conclusiones que circulan entre el público no reflejan el contenido completo de la decisión. Según él, la interpretación según la cual los agentes de policía en activo ya no pueden servir en organismos civiles sin excepción es errónea.

“Se ha difundido la noticia de que miembros de la Policía Nacional ya no podrán ocupar cargos externos institución «La policía, lo que significa que todos los miembros de la policía que no sirven en la policía deben dimitir o dimitir como miembros de la policía», dijo Julius cuando fue contactado en Yakarta, el domingo 16 de noviembre de 2025.

Julius explicó que el verdadero meollo del caso radica en la aclaración del artículo 28, párrafo 3, de la Ley Número 2 de 2002 sobre la Policía Nacional, específicamente la frase «o no basado en la asignación del Jefe de la Policía Nacional». Esta frase fue posteriormente declarada inconstitucional por el MK.

Según él, el juez consideró que la palabra ‘o’ en la explicación del artículo era disyuntiva y daba lugar a múltiples interpretaciones. Se considera que un espacio de interpretación demasiado amplio podría dar lugar a un conflicto de intereses entre las funciones principales como miembro de la Policía Nacional y las funciones fuera de la institución.

«Si leemos la decisión, luego la demanda y las actas del juicio en detalle, resulta que el significado no es ese», dijo.

El diputado considera que esta frase abre opciones ilimitadas sobre si la policía debe dimitir o no, incluso cuando alguien recibe una asignación oficial del Jefe de la Policía Nacional. Se considera que esta condición no se ajusta al principio de seguridad jurídica.

Julius también explicó las diferentes opiniones (concurrentes y disidentes) de los jueces del MK. El juez Arsul Sani, en voto concurrente, evaluó que el paradigma de la Polri como herramienta estatal todavía permite a sus miembros ocupar posiciones funcionales y estructurales fuera de la institución. Sin embargo, se considera que esta frase problemática amplía excesivamente la interpretación hasta el punto de crear límites de autoridad poco claros.

Mientras tanto, la opinión disidente fue emitida por los jueces Daniel Yusmic y Guntur Hamzah. Ambos opinan que las normas del artículo y sus explicaciones deben entenderse como una sola unidad.