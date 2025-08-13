Police Saltuah Yg Entertainment, investiga presuntas violaciones de derechos de autor que involucran a G-Dragon y Yang Hyun Suk

VIVA – Las noticias impactantes vinieron de la industria musical de Corea del Sur. YG EntertainmentSegún los informes, una de las mayores agencias de entretenimiento en el país fue el objetivo de la búsqueda policial relacionada con las presuntas violaciones de los derechos de autor que arrastraron el nombre G-Dragon y Yang Hyun Suk.

Basado en una declaración oficial de la policía, este caso comenzó en noviembre de 2024. En ese momento, un compositor cuya identidad se mantuvo en secreto informó que YG Entertainment a la Policía de Mapo. En el informe, el reportero acusado que había violado el acto de derechos de autor duplicando su canción sin permiso, luego la distribuyó en uno de los álbumes de G-Dragon. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Otros informes del informe de TV de los medios locales revelan los detalles de presuntas violaciones. Se afirmó que la canción llamada «G-Dragon» creada por el compositor, supuestamente tomada por YG Entertainment y G-Dragon. La canción luego cambió a «My Age Is 13» y se puso en el álbum Live A Light Live de G-Dragon.

En el álbum, la canción en cuestión se graba con el título «My Age Is 13 + Storm + Hip Hop Gentlemen + G-Dragon». Este cambio desencadenó la acusación de que el trabajo original del compositor se había utilizado sin permiso, violando así los derechos de autor.

Desde que se recibió el informe, la policía había comenzado investigaciones intensivas. La policía incluso realizó dos búsquedas y confiscación de evidencia, una de las cuales estaba en la oficina de YG Entertainment.

Sin embargo, la policía aún no ha proporcionado detalles completos relacionados con la evidencia encontrada o los resultados temporales de la investigación. Hicieron hincapié en que no se podían compartir más detalles para mantener la integridad del proceso legal.

Hasta ahora, no ha habido una declaración oficial de YG Entertainment, G-Dragon o Yang Hyun Suk con respecto a la acusación. El público todavía está esperando la continuación de la investigación y la decisión legal que determinará la dirección de este caso.