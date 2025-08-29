Police Checkwife Wife Wife Brigadier Esco, quien fue asesinado presuntamente perseguido

Asesinado, vivo – West Lombok Resort Police, West Nusa Tenggara examina a la esposa del fallecido Brigadier Esco Faska confía revelado para trabajar como Policía mujer (mujer policía).

Leer también: El misterio de la muerte del brigada Esco comenzó a revelar, supuestamente perseguido



El Director del Comisionado de Investigación Criminal de la Policía Regional de la NTB, Syarif Hidayat en Mataram, dijo el viernes que la esposa del brigada Esco era una de las docenas de testigos que habían sido examinados por el equipo de investigación criminal de la policía de West Lombok.

«Entonces, ya hay docenas, unas 23 personas examinadas, la primera persona encontrada, sus compañeros de trabajo y su esposa Polwan», dijo.

Leer también: Seis semáforos en Jalan Otista quemados a los manifestantes.



Con respecto a los resultados del examen de docenas de testigos, Syarif se negó a revelar al público, teniendo en cuenta que el manejo de este caso todavía estaba en la etapa de investigación.

Leer también: Pramono no revocará KJP si los estudiantes están involucrados en manifestaciones



«Debido a que esto todavía se está ejecutando en la etapa de investigación, así que luego transmitiremos desarrollos», dijo.

Explicó que existía la posibilidad de que hubiera otro examen adicional de testigos después de los esfuerzos policiales pidiendo el apoyo de la Policía de Investigación Criminal para piratear el teléfono celular o el teléfono celular propiedad del brigada Esco.

«Más tarde, los resultados del análisis del teléfono celular se ajustarán al testimonio de los testigos», dijo.

Además, Syarif enfatizó que el manejo del caso de la muerte del brigada Esco por la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de West Lombok se ha convertido en la atención de la Policía Regional de NTB.

La policía ahora indica un delito penal persecución que resultó en el brigadier Esco muerto. Esto se encontró en los resultados de la autopsia del equipo forense del doctor Bhayangkara Mataram.

Pasando de estos hallazgos, la investigación ahora condujo a la búsqueda del papel de los perpetradores que perseguían al brigadier Esco.

«Ciertamente, seremos maximizados. Porque este caso puede ser atención pública. Esperemos que lo que hagamos pueda obtener un punto brillante. Por favor, pueda descubrir esto. Polres y Polda lo intentarán», dijo.

El cuerpo de Brigadier Esco fue descubierto por primera vez por los residentes alrededor del sitio de descubrimiento el domingo 24 de agosto a las 11:30 p.m. El cuerpo fue encontrado en un estado supino con un cuello atrapado en una cuerda atada a un pequeño árbol en Nyiur Lembang Dalem Hamlet, el pueblo del puente suspensivo.

Para estos hallazgos, la información se extendió rápidamente a la comunidad a la policía. El cuerpo del brigadier Esco fue evacuado y la policía hizo la escena del crimen.

La identidad del brigadier Esco se reveló de la ropa usada y sus pertenencias, como los teléfonos celulares, los relojes hasta las cerraduras de dos ruedas en el bolsillo de los pantalones. (Hormiga)